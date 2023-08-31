وزير النفط يؤكد أن رفع إنتاج ليبيا النفطي إلى مليوني برميل يحتاج من 3 إلى 5 سنوات

أكد وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” أن رفع إنتاج ليبيا النفطي من 1.2 مليون إلى مليوني برميل يحتاج من 3 إلى 5 سنوات، بشرط الالتزام بالخطة التي وافق عليها المجلس الأعلى للطاقة والمقدمة من المؤسسة الوطنية للنفط، والتي تحتاج لعوامل عديدة من بينها صيانة أغلب خطوط الإنتاج التي تربط الحقول النفطية بالموانئ، إضافة لإصلاح الآبار المتوقفة عن العمل.

وأوضح عون في تصريحات صحفية أن الدولة الليبية تسعى لتطوير قطاع النفط، وخاصة بعد إعلان رفع حالة القوة القاهرة من قبل شركات النفط العالمية مثل“ إيني الإيطالية “و” بريتيش بتروليوم” البريطانية، واستئناف نشاطهما واستكمال التزاماتهما التعاقدية في مجال الاستكشاف في القطع الممنوحة لهم في البلاد.