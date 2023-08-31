رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي: حجم التجارة بين البلدين سيبلغ 15 مليار دولار

قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفل الخميس، إن الطاقة والخدمات اللوجستية ستشكلان ركائز وصول حجم التجارة بين تركيا وليبيا إلى 15 مليار دولار، كما أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين سجلت نموا ملحوظا مؤخراً.

وأوضح “قرنفل”، وفق وكالة الأناضول، أن الطاقة قطاع ذو أهمية متزايدة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خاصة للشركات التركية التي تتعامل مع ليبيا، مضيفا أن تعاون الشركات التركية في مجال الطاقة سيؤثر بشكل إيجابي على العلاقات والأنشطة التجارية الأخرى في ليبيا.

ورأى مرتضى أن نتائج هذا التعاون لن يقتصر على ليبيا وحسب، فليبيا هي بوابة إفريقيا، وفي الوقت نفسه يمكن أن تتحول ليبيا إلى قاعدة تجارية مهمة بسبب موقعها الجغرافي المميز بين تركيا وأوروبا، لافتاً إلى أن التعاون المتزايد بين البلدين، سيضمن استقرار ليبيا وبالتالي تحقيق النمو في كل إفريقيا.

وشدد رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي على أهمية موقع ليبيا جغرافيا باعتبارها بوابة إفريقيا وتوفر أقصر طريق بحري إلى تركيا وأوروبا، وبالتالي توفر فرصة الوصول إلى 53 دولة إفريقية يبلغ عدد سكانها مليار نسمة، كما أن سهولة النقل البري والجوي إلى داخل القارة الإفريقية يجعل من ليبيا مركز جذب عالمي.

وتابع قرنقل أن التعاون لا يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي فحسب، بل دعم الاستقرار السياسي والتنمية الإقليمية.