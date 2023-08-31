اقتصاد

البلدي الغريفة تُسلم موقع رصف وتعبيد طريق مدخل محلة القعيرات للشركة المنفذة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الغريفة 31 أغسطس 2023 (وال)- تسلمت شركة نور المهدية للمقاولات، موقع رصف وتعبيد طريق مدخل محلة القعيرات ببلدية الغريفة، والذى ستعمل على تنفيده بطول كيلو ونصف، بحضور عميد البلدية المكلف التواتي بكه، ومكتبي المشروعات والتخطيط الحضري، وعضو المجلس الاستشاري بالبلدية، وعددٍ من المهندسين بفرع الطرق والجسور أوباري غات، ومفوض شركة نور المهدية للمقاولات.
الخطوة جاءت في إطار الجهود المبذولة من قبل المجلس البلدي للاهتمام وتحسين البنية التحتية بمختلف محلات البلدية. (وال – الغريفة)

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وكالة الانباء الليبية وال

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