وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن بالتعاون مع مصرف الجمهورية عن اطلاق خدمات إلكترونية جديدة

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” اليوم الخميس اجتماعا مع مدير عام مصرف الجمهورية، وذلك لمناقشة مستجدات بطاقة ايفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة.

حيث ناقش الاجتماع الخدمات الالكترونية المقدمة من خلال المصرف خاصة فيما يتعلق ببطاقات إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والاولاد حيث تم إصدار أكثر من مليون بطاقة وشحنها وتسليمها لمستحقاتها عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية.

كما تم كذلك مناقشة الخدمات الالكترونية الجديدة التي شرع المصرف في اطلاقها والتي سوف تسهل خدمات التسجيل والاستفسار وبدل الفاقد وغيرها من الخدمات المتعلقة ببطاقات إيفاء الخاصة بالزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة.

