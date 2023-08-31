بسبب المخالفات في ملف الايفاد.. الوحدة الوطنية توقف عدد من موظفي التعليم العالي عن العمل

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماع مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللاّزمة بإيقاف عدد (914) طالب للدراسة بالخارج والتي تمت بالمخالفة للاشتراطات القانونية وإيقاف مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ومدير مكتب المراجعة الداخلية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، والمراقب المالي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن العمل

كما أكد الاجتماع على ضرورة التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (422) بتقرير حكم في لائحة الايفاد للدراسة بالخارج والقاضي باختصاص مجلس الوزراء بإصدار قرارات الايفاد للدراسة والتدريب بالخارج وتشكيل لجنة فنية متخصصة تتولى وضع آلية عاجلة لاستهداف الشرائح المستعجلة لمعالجة توقف اصدار التفويضات منذ سنة 2015، كما تتولى اللجنة تحديد الساحات لكل تخصص من التخصصات المستهدفة.

وتم خلال الاجتماع موافقة مجلس الوزراء على إيفاد الطلبة الأوائل على مستوى ليبيا في التعليم الثانوي والديني للعام الدراسي 2022-2023م وفقاً لكتاب وزير التربية والتعليم .

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