كشف مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية “محمد سعيد” لقناة تبادل الاقتصادية ، عن اطلاق مصرف الجمهورية خدمة رسائل SMS للبطاقات المحلية، وذلك في إطار سعي المصرف المستمر والدؤوب لمواكبة التطور التكنولوجي وتلبية متطلبات زبائنه مصرف الجمهورية يطلق خدمة رسايل جديدة 15051 الخاصة بالبطاقات المحلية ” بطاقة إيفاء و بطاقة الصديق و بطاقة طالب .

وأوضح “محمد سعيد” بأن هذه الخدمة تتيح مجموعة من الخدمات الإلكترونية، والمتمثلة في معرفة رصيد البطاقة و تفعيل وإيقاف وكشف حساب البطاقة ، كما انها تمكن الزبون من الاستعلام عن رصيده البطاقة والحصول عن كشف حساب له، وتفعيل البطاقة لأّوّل مرة أو عند تجديد صلاحيتها وإيقاف البطاقة في حالة الضياع أو السرقة بالإضافة لخدمات إلكترونية أخرى.

The post #خاص مدير مكتب الاعلام بالجمهورية يكشف لتبادل عن اطلاق المصرف لخدمة رسائل SMS للبطاقات المحلية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا