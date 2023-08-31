الإصحاح البيئي ببلدية جنزور تقوم بحملة تفتيش استهدفت المذابح وسلخانات اللحوم

جنزور 31 أغسطس 2023 (وال)- أجرى مدير إدارة الإصحاح البيئي بجنزور مراد لويفة رفقة رئيس وحدة البيطرة بالإدارة العامة للإصحاح البيئي د.محمد السيد ود. علي الشحومي، زيارة تفتيشية لعدد من المذابح وسلخانات اللحوم في نطاق البلدية.

هذا وتهدف الجولة إلى متابعة وضعها الفني والصحي ومدى إلتزامها بالشروط الفنية والصحية المعمول بها حفاظًا على سلامة المواطنين، وأسفرت عن تسجيل بعض الملاحظات والتنبيه على أصحاب هذه النشاطات بالإلتزام الكامل بما ورد لهم من ملاحظات واتباع الإشتراطات الصحية والقانونية المعمول بها. (وال – جنزور)

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