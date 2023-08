توقعات بارتفاع أسعار النفط لأول مرة منذ أبريل 2023

توقع خبراء نفطيون أن ترتفع أسعار النفط في عام 2023، وذلك بعد أن رفعوا توقعاتهم للمرة الأولى منذ أربعة أشهر.

وأشار استطلاع أجرته وكالة “رويترز” إلى أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 81.4 دولار للبرميل في عام 2023، بارتفاع من 79.1 دولار في استطلاع أجري في يوليو.

وأوضح المحللون أن تخفيضات الإنتاج من تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، ستستمر في عام 2023، مما سيحدّ من الإمدادات العالمية.

كما أشاروا إلى أن الطلب على النفط من المتوقع أن ينمو ببطء في عام 2023، حيث يستمر الاقتصاد العالمي في التعافي من جائحة COVID-19.

ومع ذلك، حذر الخبراء من أن تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الصين يمكن أن يحد من ارتفاع أسعار النفط، حيث أن الصين تعد أكبر مستورد للنفط في العالم.

