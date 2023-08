«أوبر» تُطلق خدمة الدراجات النارية الكهربائية في كينيا

أطلقت شركة “أوبر” لخدمات نقل الركاب خدمة الدراجات النارية الكهربائية في “كينيا”، وهي أول خدمة من نوعها في أفريقيا، ويأتي هذا الإطلاق في إطار جهود الشركة لتقليل الانبعاثات الكربونية من منصتها العالمية بحلول عام 2040.

ونقلت وكالة “رويترز” عن كاجيسو خاو، مدير عام “أوبر” في أفريقيا منطقة جنوب الصحراء الكبرى، إن الإطلاق في كينيا سيتبعه “إعلان محتمل” هذا العام لبقية أسواق “أوبر” في المنطقة.

وتشمل أسواق “أوبر” الأخرى في جنوب الصحراء الكبرى دول (نيجيريا، وساحل العاج، وغانا، وأوغندا، وتنزانيا، وجنوب أفريقيا).

ويتوقع أن تُساهم خدمة الدراجات النارية الكهربائية في تقليل الانبعاثات الكربونية من “أوبر” في كينيا بنسبة تصل إلى 40%، كما أنها ستسهم في توفير وسائل نقل أكثر استدامة للمسافرين في “كينيا”.

وكانت “أوبر” قد أعلنت في عام 2020 عن هدفها المتمثل في جعل منصتها العالمية خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2040، وقد بدأت الشركة في تنفيذ هذا الهدف من خلال عدد من المبادرات، بما في ذلك الاستثمار في المركبات الكهربائية واستخدام الطاقة المتجددة في عملياتها.

وتعتبر خدمة الدراجات النارية الكهربائية في كينيا خطوة مهمة في هذا الاتجاه، فهي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية من “أوبر” في أفريقيا، كما أنها توفر وسائل نقل أكثر استدامة للمسافرين في كينيا.

