خاص.. مصدر بلجنة الرئاسي المالية يفصح لصدى عن موعد الاجتماع القادم وتفاصيل استقالة البرعصي

كشف مصدر خاص باللجنة المالية المشكلة من قبل المجلس الرئاسي في تصريح حصري خص به صحيفة صدى الاقتصادية أن الاجتماع القادم للجنة المالية المشكلة من قبل الرئاسي يوم الأحد القادم بمدينة سبها..

وأفاد المصدر حيال إستقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “مرعي البرعصي” من اللجنة بالقول أن البرعصي لم يحضر أي اجتماع للجنة منذ تشكيلها حتى الآن ، مع تعذره في كل اجتماع ولا نستغرب استقالته.

المصدر كشف أن سبب اصدار بيان من قبل عدد من أعضاء اللجنة برفضهم البيان الأخير حيث تم نشره بدون علمهم مع تأكيده بأن البيانات المذكورة بالبيان مغلوطة حيال أبوب الصرف وليس جميعها صحيح.

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