الحرس البلدي سرت يُغلق مخبز ويُصادر أدوية وتحاليل طبية غير صالحة

سرت01 سبتمبر 2023 (وال)- أجرت دورية تفتيش لمركز الحرس البلدي سرت، حملة تفتيش مكثفة استهدفت عددٍ من المخابز والصيدليات والمختبرات الطبية، وعيادات علاج وتركيب الأسنان.

وأوضحت مصادر مركز الحرس البلدي سرت – لمراسل وال – أن الحملة أسفرت عن إقفال مخبز بالشمع الأحمر؛ نظرًا لمخالفته الشروط والمواصفات المتعلقة بوزن رغيف الخبز، وعدم وجود إذن مزاولة، كما لا توجد شهادات صحية للعاملين فيه.

وأضاف أنه تم ضبط مواد تدخل فى التحاليل الطبية بالمختبرات الطبية منتهية الصلاحية؛ كانت تستعمل في تحضير التحاليل الطبية للمرضى، وأدوية ذات أصناف مختلفة منتهية الصلاحية بالصيدليات وتمت مصادرتها بالكامل.

كما تم ضبط عدد اثنين من الصيدليات والمختبرات بدون إجراءات ولا تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيال المخالفين، وقفل مختبر طبي وصيدلية للأدوية، ومخالفة الآخرين بعد ضبط مواد وأدوية منتهية الصلاحية. (وال_سرت)

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