“لوزون” يكشف عبر صفحته ما تعهد به الصديق الكبير والدبيبة لليهود الليبيين

كشف رئيس اتحاد يهود ليبيا “رافائيل لوزون” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك بأن التطبيع مع إسرائيل كان بمباركة محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، مؤكداً تعهده بتعويض كامل اليهود الليبيين خلال وقت قصير.

وأكد بأن عبدالحميد الدبيبة تعهد بمنح جميع الليبيين اليهود المقيمين في إيطاليا وبريطانيا وأمريكا واسرائيل أرقام وطنية مثلهم مثل يهود المغرب.

كما تواصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً مع رئيس اتحاد يهود ليبيا “رافائيل لوزون” بخصوص المعلومات التي نشرها بصفحته وأفادنا بعدم حضور ما ذكره عبر صفحته بشكل مباشر، بل المعلومات التي أوردها تحصل عليها من قبل أشخاص ليبيين تحفظ عن ذكر اسمهم بالقول “الله أعلم” ..

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