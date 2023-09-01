خاص: في اتصال مع صدى .. لوزون يفصح حقيقة معلومات تعهد الكبير والدبيبة لليهود الليبيين

تواصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً مع رئيس اتحاد يهود ليبيا “رافائيل لوزون” بخصوص المعلومات التي نشرها بصفحته حيال مباركة محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” بالتطبيع مع اسرائيل وتعهده بتعويض كامل اليهود الليبيين خلال وقت قصير ، وتعهد الدبيبة بمنح جميع الليبيين اليهود المقيمين في إيطاليا وبريطانيا وأمريكا واسرائيل أرقام وطنية مثلهم مثل يهود المغرب.

حيث أفادنا بعدم حضور ما ذكره عبر صفحته بشكل مباشر، بل المعلومات التي أوردها تحصل عليها من قبل أشخاص ليبيين تحفظ عن ذكر اسمهم بالقول “الله أعلم” ..

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