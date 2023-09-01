أربعة من أعضاء اللجنة المالية العليا يتبرأون من بيان اللجنة الأخير

طرابلس 01 سبتمبر 2023 (وال) – أعلن 4 أعضاء في اللجنة المالية العليا وهم “فاخر بوفرنة، وحاتم العريبي، وأحمد المرتضى، وعبدالله العبيدي، عدم مشاركتهم في بيان اللجنة الأخير الصادر بتاريخ 30 أغسطس.

وأوضح الأعضاء المستقيلون أن أعضاء اللجنة لم تتفق ولم تحسم آلية واضحة وأن ما جرى حتى الآن مجرد مناقشات لإيجاد حلول، مبينة أن اللجان الفرعية لأبواب الميزانية لا زالت في مناقشات وجمع بيانات وحصر التعثرات في الإنفاق العام.

وأكد الأعضاء أن البيان الصادر باسم اللجنة المالية العليا في 30 أغسطس لا يعلمون عن أسباب صدوره ولم تتم المناقشة حوله وأن ما صدر فيه لا يعبر عن رأي من أصدره .

وكانت اللجنة المالية العليا أعلنت في بيان سابق اعتماد النظام الأساسي لعملها والبدء الفعلي في التواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات العامة، والانتهاء من تنظيم أوجه الصرف للبابين الثالث والرابع وسيتم صرفها خلال الفترة القليلة القادمة. ( وال – طرابلس)

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