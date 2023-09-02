باخرة غاز الميثيل تغادر ميناء الخمس بأمر من النائب العام

صرّح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، “إبراهيم بن دخيل” اليوم السبت أن الباخرة التي كانت تحمل شحنة من غاز بروميد الميثيل غادرت ميناء الخمس البحري حيث تم ضبط هذه الشحنة العام الماضي بسبب عدم تطابق المستندات المقدمة للجمارك مع واقع الشحنة تم حجزها ورفضها، وتم تكليف الشركة الموردة بإعادة تصديرها إلى بلدها المنشأ، وهو الهند.

حيث وجهه مكتب النائب العام تعليماته بشأن إعادة تصدير الشحنة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح الجمركية المعمول بها بموجب القانون رقم 10 لعام 2010.

وقد أصدر وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي”، توجيهاته للإدارة العامة للإصحاح البيئي لمراقبة ومتابعة عملية التصرف في شحنة غاز بروميد الميثيل المحجوزة بميناء الخمس البحري، بهدف ضمان التخلص منها بطرق آمنة وصديقة للبيئة.

يُشير إلى أن بروميد الميثيل هو غاز سام ومضر بطبقة الأوزون ومحظور استيراده وفقًا للاتفاقيات الدولية والتشريعات البيئية، ويُستخدم في تعقيم التربة ومكافحة الآفات الزراعية.

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