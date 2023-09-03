مصلحة الأحوال المدنية تعلن توزيع حوافظ مرتبات اغسطس

أفادت إدارة الشؤون المالية والحسابات بمصلحة الأحوال المدنية أنه سيتم توزيع حوافظ مرتبات شهر (8) اليوم الأحد .

ودعت إدارة الشؤون المالية والحسابات بمصلحة الأحوال المدنية جميع المندوبين التوجه إلى الإدارة لإستلام الحوافظ ومن تم توزيعها إلى المصارف .