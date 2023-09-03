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مصلحة الأحوال المدنية تعلن توزيع حوافظ مرتبات اغسطس

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أفادت إدارة الشؤون المالية والحسابات بمصلحة الأحوال المدنية أنه سيتم توزيع حوافظ مرتبات شهر (8) اليوم الأحد .

ودعت إدارة الشؤون المالية والحسابات بمصلحة الأحوال المدنية جميع المندوبين التوجه إلى الإدارة لإستلام الحوافظ ومن تم توزيعها إلى المصارف .

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