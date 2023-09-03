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مصرف النوران يصدر تنويهًا جديدًا لعملائه

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نوه مصرف النوران، عملائه أنه بإمكانهم شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج لسنة 2023 م ، بسعر الصّرف الرّسمي حسب التوجيهات الصّادرة من مصرف ليبيا المركزي، بقيم محددة سنويًّا مقسّمة على النّحو التالي :

أولاً : الأغراض الشخصية

يمكنك الحصول على مبلغ 20,000 دولار في السنة أو ما يعادلها بالعملات الآخر، موزّعة كالتالي:

  • 10,000 دولار ببطاقة (VISA).
  • 10,000 دولار كحوالة (MoneyGram).

ثانياً : الدراسة
يمكنك الحصول على حوالة مصرفية لغرض الدراسة بالخارج بحد أقصى مبلغ وقدره 15,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى خلال السنة الواحدة.

ثالثاً : العلاج
يمكنك الحصول على حوالة مصرفية لغرض العلاج بالخارج بحد أقصى مبلغ وقدره 20,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى خلال السنة الواحدة.

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