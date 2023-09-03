مصرف النوران يصدر تنويهًا جديدًا لعملائه

نوه مصرف النوران، عملائه أنه بإمكانهم شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج لسنة 2023 م ، بسعر الصّرف الرّسمي حسب التوجيهات الصّادرة من مصرف ليبيا المركزي، بقيم محددة سنويًّا مقسّمة على النّحو التالي :

أولاً : الأغراض الشخصية

يمكنك الحصول على مبلغ 20,000 دولار في السنة أو ما يعادلها بالعملات الآخر، موزّعة كالتالي:

10,000 دولار ببطاقة (VISA).

10,000 دولار كحوالة (MoneyGram).

ثانياً : الدراسة

يمكنك الحصول على حوالة مصرفية لغرض الدراسة بالخارج بحد أقصى مبلغ وقدره 15,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى خلال السنة الواحدة.

ثالثاً : العلاج

يمكنك الحصول على حوالة مصرفية لغرض العلاج بالخارج بحد أقصى مبلغ وقدره 20,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى خلال السنة الواحدة.