«إندونيسيا» تطلق برنامج تأشيرة ذهبية لجذب الاستثمارات الأجنبية

نشرت وزارة القانون والحقوق الإندونيسية بياناً اليوم الأحد، صدر فيه: أن إندونيسيا ستطلق برنامج تأشيرة ذهبية لجذب الاستثمارات الأجنبية الفردية والشركات.

جاء ذلك وفقاً لما نشره المصدر “رويترز” حيث أضاف البيان: أن البرنامج سيمنح المستثمرين الأجانب حق الإقامة الدائمة في إندونيسيا، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الأخرى، مثل الحق في العمل والدراسة في البلاد.

يأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود الحكومة الإندونيسية لتعزيز الاقتصاد الوطني.

