“الأسود” تفصح عن ميزانية المؤسسات التعليمية للعام الدراسي الجديد

كشفت وكيلة وزارة التربية التعليم مسعودة الأسود أن الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي الجديد، بلغت نحو 85 مليون دينار.

وتابعت بأن التوزيع كان وفقاً لعدد الطلاب في كل مراقبة، مبينة أن 80% من المدارس مستوفية للبيانات وجاهزة لصرف ميزانيتها، وأن المدارس الواقعة في 45 مراقبة لديها حسابات مصرفية تسلمت صكوكها من أصل 90 مراقبة.

وأضحت أن المدارس التي ليس لديها حساب مصرفي ستصرف لها عهدة على أن يتسلمها مدير المدرسة، وأن بنود الصرف تشمل أربعة أبواب، هي عمليات الصيانة الخفيفة، والنشاط المدرسي، والنظافة العامة، والقرطاسية، والاحتياجات التي يحددها المراقب مع مدير المدرسة.

وأفادت بضرورة قفل العهدة قبل تاريخ 15 من ديسمبر المقبل، منوهة إلى أن كل مدير لا يقوم بقفل العهدة فسيتم قفلها من مرتبه.

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