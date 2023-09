“مسعودة الأسود”: الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي الجديد بلغت نحو 85 مليون دينار

قالت وكيلة وزارة التربية التعليم “مسعودة الأسود” بإن الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي الجديد، بلغت نحو 85 مليون دينار.

وأضافت “مسعودة” أن التوزيع كان وفقا لعدد الطلاب في كل مراقبة، مبينة أن 80% من المدارس مستوفية للبيانات وجاهزة لصرف ميزانيتها، وأن المدارس الواقعة في 45 مراقبة لديها حسابات مصرفية تسلمت صكوكها من أصل 90 مراقبة.

وأوضحت “الاسود” بأن المدارس التي ليس لديها حساب مصرفي ستصرف لها عهدة على أن يتسلمها مدير المدرسة، لافتة إلى أن بنود الصرف تشمل أربعة أبواب، هي عمليات الصيانة الخفيفة، والنشاط المدرسي، والنظافة العامة، والقرطاسية، والاحتياجات التي يحددها المراقب مع مدير المدرسة.

وأشارت “مسعودة” إلى ضرورة قفل العهدة قبل تاريخ 15 من ديسمبر المقبل، منوهة إلى أن كل مدير لا يقوم بقفل العهدة فسيتم قفلها من مرتبه.

الجدير بالذكر أن عدد المدارس التي استقبلت الطلاب في عامهم الدراسي الجديد بلغت 6 الاف و 383 مدرسة، في حين بلغ عدد التلاميذ والطلاب لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي 2 مليون و 345 ألف و 668.

