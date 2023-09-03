ارتفاع الدولار.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاحد 03 سبتمبر 2023

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 03 سبتمبر 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8396 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2149 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0923 دينار، والدولار الكندي 3.5603 دينار ليبي، والليرة التركية 0.181 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2902 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3176 دينار، والدينار التونسي 1.5643 دينار، والدرهم المغربي 0.4747 دينار ليبي.