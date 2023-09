ترأس رئيس المجلس الرئاسي، الاجتماع الخامس للجنة المالية العليا، بحضور أعضاء اللجنة، مشدداً على أهمية أن تعود الحياة إلى مدينة مرزق وأن تنفذ خطط إعمارها والمناطق التي تعرضت للإهمال في الجنوب.

وأشاد “المنفي” بالإجراءات العملية التي يبذلها منتسبي المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في المنطقة الجنوبية في مواجهة تداعيات الأحداث المؤسفة التي تعيشها دول الجوار الجنوبية للبلاد، مجدداً دعوة الوزارات المعنية والمصرف المركزي سرعة تقديم البيانات المالية المفصلة وخاصة المتعلقة بالباب الثالث لسنة 2022 .

وأضاف “المنفي” بأن سبها مثلت دائماً الركن الأكثر أهمية لأي مشروع وطني وارتبط أهلها بقضايا أمتنا القومية والإسلامية العادلة.

وأكد “المنفي” بأنه يجب علي الجميع حماية مرافق المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء والإتفاق على إستراتجية شاملة لقطاع الطاقة عبر تشكيل لجنة فنية من الخبراء بالخصوص.

كما قال “المنفي” نستغرب التشكيك في قانونية تشكيل اللجنة بعد مرور أكثر من 60 يوماً على تشكيلها ونؤكد أن الدائرة الدستورية مفعلة ويمكن الطعن أمامها.

وأضاف رئيس اللجنة إن استمرار عقدنا لاجتماعات اللجنة المالية بكافة مدن ومناطق ليبيا هو مؤشر حقيقي على تعافي الأوضاع الأمنية ببلادنا وإعلاء المصالحة الوطنية على ما دونها، كما أن اللجنة ماضية في واجبها الوطني والمدعوم بوضوح من قبل مجلس الأمن بالإجماع اتساقاً مع حزمة قراراته بالخصوص ومنها الإتفاق السياسي وخارطة الطريق.

The post “المنفي” يشدد على أهمية أن تعود الحياة إلى مدينة مرزق ويجدد دعوته للمركزي والوزرات بسرعة تقديم البيانات المالية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا