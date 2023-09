أسواق الأسهم في «الخليج» تتراجع متأثرة بضعف اقتصاد «الصين»

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم الأحد، متأثرة بضعف الاقتصاد الصيني، الذي أظهر بوادر تعثر.

جاء ذلك نقلاً عن المصدر “رويترز” حيث أظهرت بيانات يوم الخميس الماضي انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، بينما تراجعت القوة الدافعة لنموّ قطاع الخدمات قليلاً.

وأثرت هذه البيانات سلباً على معنويّات المستثمرين في الخليج، ممّا دفعهم إلى بيع أسهمهم.

وكانت أسهم البنوك والأسهم المرتبطة بالطاقة من بين الأسهم الأكثر تضرّراً في المنطقة.

