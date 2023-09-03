قالت وكيلة وزارة التربية التعليم مسعودة الأسود إن الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي الجديد، بلغت نحو 85 مليون دينار ستوزع وفقا لعدد الطلاب في كل مراقبة.

وأضافت مسعودة في تصريح لمنصة” حكومتنا” أن ما يقارب الـ 80% من المدارس مستوفية للبيانات وجاهزة لصرف ميزانيتها وأن أكثر من 45 مدرسة تسلمت صكوكها من أصل 90 مراقبة.

وعن المدارس التي لا تملك حسابات مصرفية، أوضحت مسعودة أن الوزارة ستصرف لها عهدة مالية على أن تسلم إلى مدير المدرسة وتصرف على بنود أربع هي عمليات الصيانة الخفيفة والنشاط المدرسي والنظافة العامة والقرطاسية إضافة إلى الاحتياجات التي يحددها المراقب مع مدير المدرسة.

ونوهت الأسود إلى ضرورة قفل العهدة قبل الـ15 من ديسمبر المقبل وستخصم من مرتب مدير المدرسة حال على إقفالها في الموعد المحدد.

هذا وبلغ عدد المدارس التي استقبلت الطلاب في العام الدراسي 6383 مدرسة للعام الحالي، فيما بلغ عدد التلاميذ والطلاب لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي 2.3 مليون طالبا وطالبة.

المصدر: منصة حكومتنا

The post العام الدراسي.. ميزانية بقيمة 85 مليون دينار ستُصرف لـ 90 مراقبة تعليم appeared first on ليبيا الأحرار.

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