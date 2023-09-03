خاص.. بعد الإعلان عن توحيد المصرف المركزي.. خبير اقتصادي يفصح لصدى عن المتطلبات الحالية

صرح الخبير الاقتصادي “أبوبكر أبو القاسم” لصحيفة صدى الإقتصادية بالقول: ندعم الإعلان عن توحيد مصرف ليبيا المركزي بشقيه الشرقي والغربي، وبقوة وهذا ما نطالب به لسنوات، كما نأمل من إدارة المصرف الإعلان عن الاجتماع بكامل أعضائه، والبدء في معالجة التشوهات التى أحدثتها فترة الإنقسام في المؤسسة النقدية حتى تلعب الدور المناط بها فى أصل سياسة نقدية للدولة الليبية.

وتابع قوله: المطلوب الآن العمل بشكل متسارع على معالجة التشوهات التى أحدثتها الفترة الماضية في السياسة النقدية وكذلك المشاكل المتعلقة بالمنظومة المصرفية بشكل تام، ونعوّل على مصرف ليبيا المركزي في معالجة المنظومة بمجال تطوير نظام المصرفي الليبي حتى يلعب دوره المطلوب،.

وأضاف: المصرف المركزي الذاتي بإعتباره سلطة رقابة وسلطة إشراف له دور كبير فى إصلاح المنظومة المصرفية، وتطويرها بما يتماشي مع العصر خاصةً فى هذه الظروف التى يمر بها العالم ومشاكل مالية وإقتصادية.

وأضاف: نعوّل على عملية التوحيد لمصرف ليبيا المركزي بأن تكون لها الدور البارز فى إعادة دور مصرف ليبيا المركزي، كسلطة إشراف ورقابة وسلطة تنظيمية للمنظومة المصرفية بالكامل، كذلك نتمنى أن تتوحد السلطة المالية المتمثلة في وزارة المالية بشرقها وغربها، وكذلك السلطة الاقتصادية ووزارة الاقتصاد شرقاً وغرباّ، حتى يكتمل مثلث السياسة الاقتصادية المتمثلة في السياسة النقدية الذي يقودها المصرف المركزي، والسياسة المالية المتمثلة في وزارة المالية والسياسة التجارية المتمثلة في وزارة الاقتصاد ، وبالتالي يكتمل مثلث الهرم الاقتصادي حتى يلعب دور النهوض بليبيا، ونتمنى أن تكون خطوة موفقة والتوجه إلى عصرنة المنظومة المصرفية بالكامل.

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