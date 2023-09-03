خاص.. خبير اقتصادي لصدى: هذا ما يشوب إعلان توحيد المصرف المركزي

قال الخبير الاقتصادي “عبدالحميد الفضيل” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية حيال توحيد مصرف ليبيا المركزي: أبارك وأشجع هذا الإعلان بتوحيد أعلى سلطة نقدية في البلاد المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي.

وتابع بالقول: حذر يشوب هذا التوحيد كونه لم يكن الأول من نوعه خلال السنوات الماضية ، مضيفاً أن لجنة المراجعة الدولية (شركة دوليت) التي قامت بمراجعة حسابين المصرفيين إقترحت خارطة طريق بأربع أو خمس مراحل من أجل التوحيد.

وكشف الفضيل عن التخوف من أين يحدث ذات الشئ وخاصة أن الانقسام في المؤسسات الاقتصادية هو نتيجة الانقسام السياسي الذي لازال موجود.

وأفاد قائلاً: نأمل أن تكون هذه المرة مختلفة عن سابقها كون هذا التوحيد متزامن مع اللجنة التى شكلها المجلس الرئاسي بخصوص مراقبة وتوجيه الإنفاق العام.

وتابع: قد يكون هذا الإعلان خطوة استباقية لتعديل وزاري يقضي إلى حكومة واحدة وهى عبارة عن توقعات، مضيفاً بالقول: نأمل أن يصاحب هذا الإعلان إجراءات حقيقية على أرض الواقع وإلا سيظل مثله مثل الإعلانات السابقة مجرد حبر على ورق.

وأفاد بالقول: لو اجتمع مجلس الإدارة بعد آخر اجتماع في سنة التي تليها نستطيع القول أن هذا التوحيد صاحبته إجراءات واقعية وملموسة..

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