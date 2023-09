بسبب الاعتداءات.. المدن الواقعة بمسار (مصراتة-القره بوللي) مهددة بوقف المياه

أعلنت إدارة منظومة الحساونة سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي عن توقف إمدادات المياه عن المناطق الواقعة بالمسار من مصراتة حتى القره بوللي لغرض الصيانة.

وأرجع الجهاز في منشور عبر صفحته بفيسبوك أسباب الصيانة إلى وجود تسريبات مائية نتاجة عن الاعتداءات والوصلات غير الشرعية.

وأشار الجهاز إلى أن أعمال الصيانة ستستمر لمدة أسبوع، منوها في الوقت ذاته إلى أن طرابلس لن تتضرر من عمليات الصيانة وسيتم تزويدها عبر المسار الأوسط.

وكان انفجار قد طال مسار (أجدابيا- بنغازي) جراء التوصيلات غير الشرعية أدى لفقدان ما يزيد عن مليون متر مكعب جراء تسريب بالمحطة رقم 41 الواقعة قرب منطقة الزويتينة.

وتسبب التسريب في غرق بعض المزارع إلى جانب دخول المياه إلى بعض الببوت في المنطقة دون تسجيل أي أضرار بشرية، قبل أن تتمكن فرق الصيانة من السيطرة على التسريب.

المصدر: ليبيا الأحرار + جهاز تنفيذ وإدارة جهاز النهر الصناعي

