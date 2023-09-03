اقتصاد

خاص.. بعد إطلاقه خدمة جديدة.. “الجمهورية” يوجه حاملي بطاقة ايفاء والطالب والصديق بهذه الخطوات

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مدير مكتب الإعلامي بمصرف الجمهورية حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية عن إطلاق المصرف خدمة رسائل SMS للبطاقات المحلية .

وذلك في إطار سعي المصرف المستمر والدؤوب لمواكبة التطور التكنولوجي وتلبية متطلبات زبائنه مصرف الجمهورية أطلق المصرف خدمة رسائل جديدة 15051 الخاصة بالبطاقات المحلية ” بطاقة إيفاء وبطاقة الطالب وبطاقة الصديق .

وتابع بالقول: هذه الخدمة تتيح مجموعة من الخدمات الإلكترونية، والمتمثلة في:

  • معرفة رصيد البطاقة
  • تفعيل وإيقاف البطاقة.
  • اعادة اصدار رقم سري .
  • كشف حساب البطاقة
  • معرفة حالة البطاقة .
  • طلب اعادة اصدار البطاقة .
  • معرفة حالة البطاقة .

كما أفاد المصرف حاملي بطاقات ايفاء والطالب بضرورة استخدام نفس رقم الهاتف المحمول الذي تم التسجيل به في المنظومة سابقا ، أما حاملي بطاقات الصديق فإنه في حالة عدم الرد من قبل المنظومة يجب التواصل مع فرع المصرف لتسجيل بياناتهم .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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