خاص.. بعد إطلاقه خدمة جديدة.. “الجمهورية” يوجه حاملي بطاقة ايفاء والطالب والصديق بهذه الخطوات

كشف مدير مكتب الإعلامي بمصرف الجمهورية حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية عن إطلاق المصرف خدمة رسائل SMS للبطاقات المحلية .

وذلك في إطار سعي المصرف المستمر والدؤوب لمواكبة التطور التكنولوجي وتلبية متطلبات زبائنه مصرف الجمهورية أطلق المصرف خدمة رسائل جديدة 15051 الخاصة بالبطاقات المحلية ” بطاقة إيفاء وبطاقة الطالب وبطاقة الصديق .

وتابع بالقول: هذه الخدمة تتيح مجموعة من الخدمات الإلكترونية، والمتمثلة في:

معرفة رصيد البطاقة

تفعيل وإيقاف البطاقة.

اعادة اصدار رقم سري .

كشف حساب البطاقة

معرفة حالة البطاقة .

طلب اعادة اصدار البطاقة .

معرفة حالة البطاقة .

كما أفاد المصرف حاملي بطاقات ايفاء والطالب بضرورة استخدام نفس رقم الهاتف المحمول الذي تم التسجيل به في المنظومة سابقا ، أما حاملي بطاقات الصديق فإنه في حالة عدم الرد من قبل المنظومة يجب التواصل مع فرع المصرف لتسجيل بياناتهم .

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