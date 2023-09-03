“وال”| صدور كتاب “خطوات على درب النهر” بمناسبة ذكرى الــ 40 لإنشاء مشروع النهر الصناعي

بنغازي 03 سبتمبر 2023 (وال)- صدر بمدينة بنغازي اليوم الأحد، الطبعة الثانية من كتاب “خطوات على درب النهر”، للمؤلف م. محمد محمد غانم، أحد المهندسين المشاركين في إنشاء مشروع النهر الصناعي منذ أن كانت فكرة إلى أن أصبحت حقيقة.

وقد أقيم حفل توقيع الطبعة الثانية من الكتاب الذي يُوثق للعقد الأول من عمر مشروع النهر الصناعي، بمكتبة النهر داخل مبنى الإدارة العامة بمدينة بنغازي، ويأتي مواكبة لمرور 40 عامًا على وضع حجر الأساس لانطلاق مشروع النهر الصناعي.

وقال مدير المكتب الإعلامي بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي م. صلاح الساعدي – لمراسل “وال” – إن هذه الطبعة الثانية للكتاب من تأليف محمد محمد غانم؛ وهو أحد مؤسسي مشروع النهر الصناعي، ومن بين 4 أشخاص كانوا هم أصحاب الفكرة، وكانت بداية نقل مياه تازربو إلى بنغازي.

وأضاف الساعدي أن الكتاب يُسلط الضوء على سنوات العشر الأولى من تأسيس النهر، أي العقد الأول من عمر الزمان، والأستاذ محمد مؤلف الكتاب كان شاهدًا على العصر في تلك الفترة، وكيف كانت البداية من فكرة لمجموعة مهندسين إلى أن اعتمد مشروع النهر الصناعي في 1983 من المؤتمر الشعبي العام في ذلك الوقت.

وأشار الساعدي إلى أن الكتاب يتضمن صُورًا لوثائق مهمة حول تأسيس مشروع النهر الصناعي وصورًا لمؤسسيه، وينقل الكتاب أيضًا الجدل الذي كان قائم حينها، وعديد الخيارات التي طرحت حول مشروع نقل المياه من الجنوب، من استيراد الماء وبناء المزيد من محطات التحلية وغيرها من الخيرات، وهذا الجدال كان قائمًا منذ نهاية السبعينات من القرن الماضي.

وأوضح الساعدي أن حقوق نشر الكتاب؛ تعود لإدارة النهر والطبعة بجودة عالية ونوعية الورق فاخر، وطُبع الكتاب في جمهورية مصر الشقيقة؛ بالتعاون مع شركة دار جابر للطباعة والنشر، وتم تسجيل في دار الكتب الوطنية تحت رقم الدولي الموحد للكتاب بنغازي – ليبيا، وسيتم توزيع الكتاب على إدارات الجهاز المختلفة.

وتابع الساعدي: “عمر النهر 40 عامًا؛ وهناك أجيال لا تعرف شئ عن هذا المشروع، لهذا قمنا بدعم إصدار الكتاب، وساعدنا في ذلك المهندس عبد الناصر بوبطينة رئيس مجلس إدارة مشروع النهر الصناعي، وهذا تاريخ مُشرف من المهم أن تطلع عليه الأجيال القادمة”.

يُشار إلى أن حفل توقيع الكتاب حضره رؤساء الأقسام بينهم مدير إدارة تقنية المعلومات توفيق سميو، والمهندس عبد السلام بالأشهر مدير عام إدارة المشروعات، والأستاذ عبد الحميد المالطي، والأستاذة سليمة بوغرارة رئيس قسم المكتبات بالجهاز. (وال – بنغازي)

متابعة : هدى العبدلي

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