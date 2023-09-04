تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 4 سبتمبر 2023

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 4 سبتمبر 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8367 دينار، مسجلاً تراجعاً نسبياً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2188 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1005 دينار، والدولار الكندي 3.5616 دينار ليبي، والليرة التركية 0.181 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2894 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3168 دينار، والدينار التونسي 1.5634 دينار، والدرهم المغربي 0.4744 دينار ليبي.