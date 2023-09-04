النفط الليبي وخطط زيادة إنتاجه

بنغازي 04 سبتمبر 2023 (وال) -يمثل قطاع النفط المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، حيث يوفر بنسبة (97%) من إجمالي الدخل القومي للبلاد.

ووصل إنتاج ليبيا من الخام في العام 2010، إلى نحو (1.65) مليون برميل يوميا، وكانت المؤشرات المحلية والدولية تشير إلى مسار تصاعدي قد يتراوح ما بين (2.5) إلى (3) ملايين برميل في السنوات التالية، لكن اليوم لا يتجاوز الإنتاج (1.3) مليون برميل.

منذ العام 2011، توقفت تقريبا عمليات التطوير والتحديث في حقول وآبار النفط، كما تعرضت المنشآت النفطية إلى أضرار جراء الصراع الذي شهدته البلاد، مع وجود محاولات من قبل الجماعات الإرهابية السيطرة عليها.

وبدأت المحاولات للنهوض بهذا القطاع، حيث أطلق يوم الخميس 04. أبريل. 2022 رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عن خطة قال إنها تهدف لتطوير قطاع النفط والغاز في البلاد.

وقال الدبيبة إن حكومته قد اعتمدت في وقت متأخر من مساء الأربعاء خطة لتطوير قطع النفط في البلاد بهدف زيادة المؤسسة إنتاجها إلى (1.4) مليون برميل يوميا، يذكر أن قبل إعلان الخطة فقدت المؤسسة أكثر (850) ألف برميل يوميا.

-تكليف بن قدارة

أعلنت الحكومة في يوم 12. يوليو. 2022 عن تولي فرحات بن قدارة مهام عمله كرئيس جديد لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

عقب استلام بن قدارة لمهام عمله في المؤسسة أعلنت المؤسسة يوم الجمعة 15. يوليو.2022، رفع القوة القاهرة وإنهاء شامل للإغلاق في جميع الحقول والموانئ النفط الليبية.

وقالت المؤسسة إنها تهدف إلى إعادة الإنتاج إلى (1.2) مليون برميل يوميا في غضون أسبوعين.

وأضافت المؤسسة أن الإنتاج الحالي من النفط بلغ (860) ألف برميل يوميا مقابل (560) ألف برميل يوميا قبل استئناف الإنتاج.

-اعتماد الميزانية الاستثنائية

يوم الثلاثاء 09. أغسطس. 2022 عقد اجتماعا بديوان مجلس الوزراء، ضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ورئيس اللجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب عمر تنتوش،

كما شارك في الاجتماع وزراء منهم وزير المالية خالد المبروك، ووزير النفط والغاز محمد عون، ووزير التخطيط محمد الزيداني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس الحكومة عادل جمعة، ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، وأعضاء لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط.

واعتمدت الحكومة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة بقيمة بلغت (4.5) مليار دينار، لمعالجة مشكلات الديون وتطوير الحقول والموانئ ورفع مستويات الإنتاج.

-خطة لزيادة الإنتاج 2023

أعلن في 20. أغسطس. 2023، أي بعد حوالي عام من إعلان خطة التطوير واعتماد الميزانية الاستثنائية للمؤسسة، من قبل رئيس الحكومة.

تم اعتماد خطة لزيادة الإنتاج ليصل إلى (2) مليون برميل يوميا، في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من بداية هذا العام.

وتضمن القرار أن يكون تمويل خطة زيادة النفط من التسهيلات التي تقدمها المؤسسة الليبية للاستثمار، مع المبالغ التي تخصصها الحكومة لهذا الغرض.

وبموجب هذا القرار منحت المؤسسة الوطنية لنفط الإذن في التعاقد على توفير احتياجات القطاع من معدات وأدوات تطلبها لزيادة الإنتاج، كما جاء في القرار تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ الخطة برئاسة رئيس المؤسسة، وعدد من خبراء النفط يسميهم رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة، وعلى الفريق تقديم تقارير دورية لمجلس الوزراء في هذا الشأن متضمنا الخطوات والنتائج.

-زيادة معدلات الانتاج

خلال أغسطس 2023، أعلنت المؤسسة إن انتاجها من النفط الخام بلغ (1) مليون و (208) ألف برميل يوميا، وأن المكثفات بلغ انتاجها (53) ألف برميل يوميا في أخر تحديث لها بشأن معدلات إنتاج النفط الخام.(وال بنغازي) م ب / س خ.

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