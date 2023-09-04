اللجنة المالية العليا تكلف فريقاً لإعداد معايير الإفصاح عن الإيرادات المطلوبة

استعرضت اللجنة المالية العليا في اجتماع بمدينة سبها تقرير مؤسسة النفط عن الإيرادات وفق قواعد الإفصاح المطلوبة، وتكليف فريق لإعداد معايير الإفصاح عن الإيرادات المطلوبة من الجهات المعنية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها استعرض نتائج أعمال الفريق المكلف بإعداد أسس ومعايير الإنفاق التنموي (الباب الثالث) لهذا العام، إضافة لاعتماد مقترح لنماذج الإفصاح والإحاطات التي تصدرها اللجنة للرأي العام التزاما بالشفافية.

كما تم اعتماد معايير ميزانية موحدة لسنة 2024، وتكليف فريق بإعدادها للعرض على اللجنة في الاجتماع القادم.