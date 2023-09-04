تنويه هــام من مصرف النوران بشأن منحة الابناء

أصدر مصرف النوران اليوم الاثنين تنويهاً هاماً بشأن البدء بإضافة قيمة العلاوة في حسابات المستحقين.

وقال المصرف في تنويه صادر عنه، نفيدكم بإستلامنا قوائم المستفيدين بمنحة علاوة الأولاد عن الفترات التالية عن شهر ( يوليو – أغسطس – سيبتمبر 2023 )م، مضيفاً “سيتم إضافة قيمة العلاوة في حساباتكم فور إستلامها من مصرف ليبيا المركزي بإعلان مماثل .

وقال المصرف “يمكنكم سحب قيمة العلاوة بواسطة صك شباك متوفر لدى الفروع دون أي مصاريف إضافية من خلال الفروع التالية” :

ــ الفرع الرئيسي

ــ فرع برج طرابلس

ــ فرع زاوية الدهماني

ــ فرع السياحية

ــ وكالة المدار

ــ فرع مصراتة.

وكانت، وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني أكدت مساء امس إحالة مخصصات منحة الزوجة والأبناء إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لبدء صرفها للمستفيدين.