لأول مرة ..رسو سفينة بحمولة 40 ألف طن من الشعير السائب بالمنطقة الحرة جليانة

بنغازي 04 سبتمبر 2023 (وال) –أعلن رئيس قسم المناولة والتخزين بميناء بنغازي البحري مرعي الفارسي، عن تفاصيل وصول شحنة كبيرة من القمح ولأول مرة على مستوى الموانئ الليبية، التي بلغت حمولتها (40) ألف طن من الشعير السائب.

وقال الفارسي “رست على رصيف المنطقة الحرة جليانة، يوم 01 أغسطس 2023، سفينة لوسنت (Lucent) على الرصيف ( 3A ) محملة بالشعير للوكيل الملاحي شواطئ بنغازي، وباشر العاملين في المنطقة الحرة على تفريغ الشحنة بمعدل ( 5000 ) طن يوميا، أي ما يعادل (75 ) سيارة نقل، وانتهى العمل على تفريغ (20) ألف طن، وفرغت الشحنة بعدد ( 2) شفاطات حبوب، و(2) من الغرفات، مؤكدا بأنهم على كامل الاستعداد للعمل لإفراغ السفينة.

كما وضح أنه قد يعيق العمل في بعض الأحيان عدم جاهزية الوكيل لاستيعاب الشحنة القادمة من الحبوب، وحمولة السفينة لوسنت تستغرق أربعة أيام لتفريغها بالكامل، وهذه أول مرة نستقبل سفينة محملة بهذه الكمية من الشعير”.

يشار أن الأزمة الدولية بسبب تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا، والتي أثرت على استيراد الشعير والقمح، وارتفاع أسعارهما في بعض الدول، لم تؤثر على السوق الليبي، ولم يحدث نقص في وارداتها من الشعير والقمح السائب.(وال بنغازي) ه ع / س خ.

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