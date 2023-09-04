حمّاد في زيارة لبلدية سلوق للوقوف على احتياجاتها من مشاريع الطرق والأعمار

سلوق 04 سبتمبر 2023 (وال)- أجرى رئيس الحكومة الليبية أسامة حمـاد يرافقه رئيس لجنة إعادة الإستقرار والإعمار حاتم العريبي وعضو اللجنة فرج أقعيم إلى بلدية سلوق، للوقوف على أحتياجات البلدية من مشاريع الطرق والأعمار.

وكان في استقبال رئيس الحكومة والوفد المرافق له؛ عميد البلدية بشير محمد الفاخري، والنائب عن دائرة سلوق يوسف كمود الفاخري وأعضاء المجلس وأعيان وحكماء المدينة.

وقدّم عميد البلدية بشير محمد الفاخري، لرئيس الحكومة كتاب يحوي احتياجات البلدية عقب اجتماع أعضاء المجلس لتحديد كافة احتياجات المدينة من مشاريع حيوية مهمة منها ما تمت الموافقة على رصف (50 كم) قطران داخل البلدية، وغيرها من المشاريع المهمة الأخرى، كرصف الطرق والإمداد المائي، وشبكات الصرف الصحي، والحدائق وإنارة كاملة للبلدية، والاتفاق على البدء في تنفيذ هذه المشروعات خلال الأيام القادمة. (وال – سلوق)

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