فريق فني مختص لإنهاء مشكلة إنخفاض الجهد ببلدية أوجلة ينهي عمله

أوجلة 02 سبتمبر 2023 (وال)- أنهى فريق فني مختص لإنهاء مشكلة إنخفاض الجهد بواحة أوجلة عمله من جمع البيانات، والمعلومات وستقدم الدراسات المطلوبة خلال هذا الأسبوع.

عمل الفريق جاء بناء على تعليمات وزير الكهرباء والطاقات المتجددة الدكتور عوض البدري، بضرورة إنهاء مشكلة إنخفاض الجهد بالمدينة، حيث تم إرسال فريق مختص لإعداد تقرير عن المشكلة من عين المكان، لعمل الدراسات اللازمة ووضع حل لرفع الجهد بإستخدام المكثفات ودراسة إختناقات الشبكة والمشاريع المهمة المتوقفة بالمدينة.

تعليمات البدري صدرت عقب اجتماع عقده في الأيام الماضية مع عضو مجلس الأعلى للدولة أحمد الأوجلي، ورئيس المجلس البلدي لبلدية أوجلة أحمد بترون.

ونوه رئيس المجلس البلدي لبلدية أوجلة أحمد بترون، لدور الوزير في توفير محولات جهد للمدينة، وإصدار قرار سابق بإنشاء لجنة فنية لمعالجة المشاكل التي تُواجه خطوط ( 30 / 220 kv ).

كما نقل عميد البلدية؛ مطالب أهالي مدينة أوجلة إلى الوزير، بإصلاح شبكة التوزيع بالمدينة، والتي تُعاني من إنخفاض في الجهد، وتزويد جميع أحيائها بمحولات تنظيم الجهد، نظرًا لأهمية المدينة كمركز زراعي للتمور والخضروات، والتي تحتاج إلى مبردات كبيرة لحفظ المحصول لفترات طويلة، وهذه المبردات تحتاج إلى مصدر كهرباء مستقر. (وال – بنغازي)

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