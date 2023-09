ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الاثنين خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي المصري”حسن عبد الله”، الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية ومنطقتنا بالتحديد، وزيادة التنسيق والتعاون المشترك في مجالات الدعم الفني وتبادل الخبرات.

حيث رحب محافظ البنك المصري، بتوحيد مصرف ليبيا المركزي، الذي أعلن عن توحيده المحافظ “الكبير” ونائبه “مرعي البرعصي” يوم 20 اغسطس، بأنه عاد مؤسسة سيادية موحدة.

The post “الكبير” يناقش مع محافظ البنك المصري زيادة التنسيق والتعاون المشترك في مجالات الدعم الفني وتبادل الخبرات appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا