مصرف الوحدة يعلن عن المرتبات التي تم إدراجها في حسابات الزبائن

أعلن مصرف الوحدة، اليوم الاثنين عن المرتبات التي تم ادراجها في حسابات الزبائن لعدد من الجهات في عدة مدن .
وأضاف المصرف أن “المرتبات تم ادراجها في حسابات الزبائن اليوم الاثنين الموافق 04_09_2023 هي كالأتي:
ــ التعليم بنغازي
ــ شركة الخدمات العامة طرابلس
ــ جهاز الشرطة السياحية
ــ مديرية امن بنغازي
ــ مستشفى الجلاء – بنغازي
ــ هيئة الرقابة الإدارية
فيما اعلن مصرف الوحدة فرع بن جواد عن ادراج المرتبات لهذه الجهات:
01_الشركة العامة للمياه والصرف الصحي شهر 08_2023
02_مستشفى بن جواد العام شهر 08_2023
03_هيئة السلامة الوطنية شهر 08_2023
فيما اعلن مصرف الوحدة فرع قرية ناصر:
أن مرتبات مصلحة الأحوال المدنية شهر 8 سيتم ادراجها ف الحسابات غدا الثلاثاء مع مجموعة من الحوافظ الفردية.
واعلن مصرف الوحدة فرع قرية ناصر إدراج مرتبات:
ــ هيئة السلامه الوطنية شهر 8
ــ الزراعة والثروة الحيوانية شهر 7
وكان المصرف قد أعلن ايضاً عن إدراج مرتبات شهر ” 8 ” لكل من :
ــ وزارة الداخلية
ــ جهاز امن المنشآت و المرافق
ــ مستشفى الهواري العام
ــ مستشفى السكر / بنغازي
ــ مصرف الدم المركزي بنغازي
ــ شركة سرت
ــ مستشفى الجمهورية
ــ مركز بنغازي الطبي
ــ شركة السرير للخدمات النفطية
ــ شركة ايوان للاتصالات
ــ فندق تيبستي.
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