مصرف الوحدة يعلن عن المرتبات التي تم إدراجها في حسابات الزبائن

أعلن مصرف الوحدة، اليوم الاثنين عن المرتبات التي تم ادراجها في حسابات الزبائن لعدد من الجهات في عدة مدن .

وأضاف المصرف أن “المرتبات تم ادراجها في حسابات الزبائن اليوم الاثنين الموافق 04_09_2023 هي كالأتي:

ــ التعليم بنغازي

ــ شركة الخدمات العامة طرابلس

ــ جهاز الشرطة السياحية

ــ مديرية امن بنغازي

ــ مستشفى الجلاء – بنغازي

ــ هيئة الرقابة الإدارية

فيما اعلن مصرف الوحدة فرع بن جواد عن ادراج المرتبات لهذه الجهات:

01_الشركة العامة للمياه والصرف الصحي شهر 08_2023

02_مستشفى بن جواد العام شهر 08_2023

03_هيئة السلامة الوطنية شهر 08_2023

فيما اعلن مصرف الوحدة فرع قرية ناصر:

أن مرتبات مصلحة الأحوال المدنية شهر 8 سيتم ادراجها ف الحسابات غدا الثلاثاء مع مجموعة من الحوافظ الفردية.

واعلن مصرف الوحدة فرع قرية ناصر إدراج مرتبات:

ــ هيئة السلامه الوطنية شهر 8

ــ الزراعة والثروة الحيوانية شهر 7

وكان المصرف قد أعلن ايضاً عن إدراج مرتبات شهر ” 8 ” لكل من :

ــ وزارة الداخلية

ــ جهاز امن المنشآت و المرافق

ــ مستشفى الهواري العام

ــ مستشفى السكر / بنغازي

ــ مصرف الدم المركزي بنغازي

ــ شركة سرت

ــ مستشفى الجمهورية

ــ مركز بنغازي الطبي

ــ شركة السرير للخدمات النفطية

ــ شركة ايوان للاتصالات

ــ فندق تيبستي.