أسعار النفط ترتفع مدعومة بتوقعات تمديد خفض إنتاج «أوبك+»

ارتفعت أسعار النفط، عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، لتسجل أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2022 بعد أن بدأت التعاملات بانخفاض هامشي.



وجاء الارتفاع بدعم من توقعات بأن يبقي تحالف “أوبك+” على القيود التي يفرضها على الإمدادات بالإضافة إلى تزايد الآمال بأن يوقف مجلس الاحتياطي الفدرالي دورة رفع أسعار الفائدة.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر ارتفاعاً بـ45 سنتاً لتبلغ عند التسوية 89 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر 40 سنتاً عند التسوية إلى 85.95 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وتقود السعودية الجهود المبذولة لدعم الأسعار وأعلنت تخفيضات طوعية كبيرة لإنتاجها من النفط ضمن اتفاق مع تحالف “أوبك+” الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء منهم روسيا، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن تمدد المملكة خفضها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر.

وجاءت القرارات السابقة للمملكة بخفض إنتاجها قبل أن تعلن أسعار البيع الرسمية، والتي عادة ما تكشف عنها في الأسبوع الأول من الشهر.

بدوره قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا اتفقت مع الشركاء في تحالف “أوبك+” على معايير لمواصلة خفض الصادرات.

