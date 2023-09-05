اتفاق لحل مشكلات التجارة البينية بين ليبيا ومصر

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية التوصل لآليات مشتركة لحل مشكلات التجارة البينية بين مصر وليبيا.ال

وأوضحت الوزارة في بيان لها نشر على صفحتها على موقع “فيسبوك”، أن مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة شذر الصيد اتفقت مع رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة المصرية أماني الوصال، على حل مشكلات التجارة البينية وإزالة العراقيل التي تواجه أصحاب الأحمال والتجار والمواطنين في منفذ “امساعد – السلوم”، حسبما نقل موقع “الوسط الليبي”.

ووفقا للوزارة، أكد اللقاء في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، ضرورة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين.

من جانبها قالت رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة المصرية إن ليبيا أهم الشركاء التجاريين لمصر، ووعدت بأن تدرس الوزارة المصرية مسألة الإذن المسبق المفروض على بعض السلع والبضائع الليبية.