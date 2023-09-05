صعود الدولار.. أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية اليوم الثلاثاء 05 سبتمبر 2023

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 05 سبتمبر 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8442 دينار، مسجلاً تراجعاً نسبياً.
وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2163 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0979 دينار، والدولار الكندي 3.5528 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1808 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.
وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2914 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3189دينار، والدينار التونسي 1.5668 دينار، والدرهم المغربي 0.4763 دينار ليبي.
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.8442 د.ل
|4.8563 د.ل
|4.8321 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.2163 د.ل
|5.2293 د.ل
|5.2032 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|6.0979 د.ل
|6.1132 د.ل
|6.0827 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5528 د.ل
|3.5617 د.ل
|3.5439 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.0945 د.ل
|3.1022 د.ل
|3.0868 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.4663 د.ل
|5.48 د.ل
|5.4526 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4376 د.ل
|0.4387 د.ل
|0.4365 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4526 د.ل
|0.4537 د.ل
|0.4514 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6999 د.ل
|0.7017 د.ل
|0.6982 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.3 د.ل
|3.3 د.ل
|3.29 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2914 د.ل
|1.2946 د.ل
|1.2882 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3189 د.ل
|1.3222 د.ل
|1.3156 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5668 د.ل
|1.5707 د.ل
|1.5629 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.355 د.ل
|0.356 د.ل
|0.354 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4763 د.ل
|0.4775 د.ل
|0.4751 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.27 د.ل
|1.27 د.ل
|1.27 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.008 د.ل
|0.008 د.ل
|0.0079 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.501 د.ل
|0.501 د.ل
|0.501 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.1808 د.ل
|0.1812 د.ل
|0.1803 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.664 د.ل
|0.6656 د.ل
|0.6623 د.ل
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