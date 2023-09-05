صعود الدولار.. أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية اليوم الثلاثاء 05 سبتمبر 2023

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 05 سبتمبر 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8442 دينار، مسجلاً تراجعاً نسبياً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2163 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0979 دينار، والدولار الكندي 3.5528 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1808 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2914 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3189دينار، والدينار التونسي 1.5668 دينار، والدرهم المغربي 0.4763 دينار ليبي.