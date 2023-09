“مراجع غيث” لتبادل: لايوجد مجلس ادارة بالمركزي.. من سيتخذ قرار تخفيض سعر الصرف

أكد عضو مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي السابق “مراجع غيث” في تصريح لقناة تبادل الاقتصادية، بأنه لايوجد مجلس ادارة بالمركزي فمن سيتخذ قرار تخفيض سعر الصرف.

و أوضح “غيث” بأن قرار تخفيض سعر الصرف هو قرار من مجلس الادارة حسب قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005، وأن مثل هذا القرار يحتاج إلى الي اجتماع مجلس ادارة المصرف.

كما قال “غيث”خلال تصريحه لتبادل بإن لا يوجد مجلس ادارة فكيف سيتم اتخاذ القرار، الا اذا تم القرار بالمخالفة للقانون اي بدون قرار من مجلس الادارة وهذا أمر وارد، مؤكداً بأنه لا يستغرب حدوث ذلك في ظل غياب الرقابة والمساءلة علي اعمال المصرف المركزي.

