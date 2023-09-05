لتبريره الفساد والتزوير في الايفاد نقابة أعضاء هيئة التدريس تُشير إلى “عادل جمعة” .. وتوقف الدراسة بسبب عدم منحهم حقوقهم

قررت الأمانة العامة لنقابة أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي خلال اجتماعها الاستثنائي الثاني لسنة 2023م الدخول الفوري في اعتصام شامل ومفتوح، وإيقاف الدراسة في كافة مؤسسات التعليم العالي، اعتباراً من اليوم وإلى حين إيفاء الحكومة بالتزاماتها.

كما حملت الحكومة مسؤولية ما يترتب على ذلك، كما يشعر أعضاء هيئة التدريس بالخجل مما آلت إليه أوضاع المعيدين الذين يتقاضون مرتبات زهيده تقل عن الحد الأدنى للأجور بدلاً من تكريمهم نظير تفوقهم في دراستهم وانخراطهم في تدريس غيرهم وتعلن النقابة التزامها بالدفاع عن حقوق المعيدين كافة حتى تتحقق كل مطالبهم غير منقوصة.

وقال البيان أنه على الحكومة تخصيص قيمة مالية لإصدار تفويضات مالية فوراً لجميع أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل الذين صدرت بحقهم قرارات إيفاد للدراسة بالخارج ولم يتم تنفيذها بذريعة ترشيد الإنفاق، وإصدار قرارات إيفاد لمن لم يتحصل على ذلك.

والزام الحكومة بتنفيذ جدول المرتبات المدرج بالقانون رقم 4 لسنة 2020م الصادر عن مجلس النواب بشأن الجامعات وزيادة مرتبات المعيدين وأعضاء هيئة التدريس وصرف الفروقات من تاريخ نفاذه.

كما تطالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها ودفع مستحقات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بما فيها مكافات الدراسات العليا والشق الخارجي لإجازات التفرع العلمي والعلاوة السريرية لأعضاء هيئة التدريس بالكليات الطبية.

وتستهجن الأمانة العامة للنقابة ما قدمه المدعو عادل جمعة وفق وصفها من تبرير لعمليات التزوير في تفويضات الدراسة بالخارج وما انطوت عليه من فساد وإساءة استغلال للسلطة، وتطالب رئيس الحكومة بمنع المعني من التدخل في شؤون التعليم العالي وغل يده عن ذلك، باعتبار أن التزوير في ملف الإيفاد يعد جريمة أمن قومي.

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