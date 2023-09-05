خاص..من ضمنها تشكيل مجلس الإدارة.. “الواحة” يدعو إلى انعقاد جمعيته العمومية.. وهذه البنود

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على إعلان دعوة الجمعية العمومية العادية لمصرف الواحة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر ، الساعة 11 صباحاً، بمقر مصرف الواحة الرئيسي الكائن بباب تاجوراء .

وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالي: البند الاول – الاطلاع والمصادقة على تقارير لجنة الإدارة عن نشاط المصرف عن السنوات المالية المنتهية (2022.12.31- 2021.12.31-2020.12.31) .

البند الثاني: المصادقة على الحسابات الختامية لمصرف الواحة عن السنوات المالية المنتهية (2022.12.31- 2021.12.31-2020.12.31)

البند الثالث: عرض ومصادقة تقارير مراجعي الحسابات ومراجعة الميزانية العمومية عن السنوات المالية المنتهية (2022.12.31- 2021.12.31-2020.12.31).

البند الرابع : عرض تقارير لجنة المراقبة للسنوات المتثالية (202011231 – 2021.12.31 2022.12.31).

البند الخامس :- عرض تقارير هيئة الرقابة الشرعية عن السنوات المتثالية (2020.12.31 – 2021.12.31 – 2022.12.31).

البند السادس:- المصادقة على قرار لجنة الإدارة المؤقتة بشأن تمديد تكليف مكتب مراجع خارجي لمراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية للمصرف عن السنوات المالية 2022 2023.

البند السابع: المصادقة على قرار لجنة الإدارة المؤقتة بشأن تكليف مكتب مراجع خارجي لمراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية للمصرف عن السنوات المالية 2022 2023 .

البند الثامن: إعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف وتحديد مكافأتهم.

البند التاسع: – إعادة تشكيل لجنة المراقبة وتحديد مكافأتهم.

البند العاشر: إعادة تشكيل هيئة الرقابة الشرعية وتحديد مكافأتهم.

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