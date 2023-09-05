تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 05 سبتمبر 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي
4.8488 د.ل – للبيع – 4.8246 د.ل للشراء
▪️ الدولار 🇺🇲
ب5.2000 ~ 5.1950 دينار
▪️ اليورو 🇪🇺
ب5.5700 ~ 5.5300 دينار
▪️ الدينار التونسي 🇹🇳
1.64 دينار
▪️ الباوند = 6.46 دينار
▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب5.2050 ~ 5.2000 دينار
▪️ دولار حوالة دبي =
كاش دبي 5.230 دينار
تحويل يورو لتركيا
+04.00 ~05.00 قروش
▪️ الليرة التركية
0.19 دينار
▪️ الجنيه المصري
0.14 دينار
▪️ الدينار الاردني
7.30 دينار
▪️ فضة كسر ب2.60 ~2.90 دينار
▪️ كسر ذهب 18 ب238.00 دينار
▪️ الذهب المسبوك = ب242.00 للجرام
▪️ الدولار بشيك الوحدة = 5.25 دينار
▪️ الدولار بشيك التنمية = 5.245 دينار
نسبة سحب البطاقات دولار = 4.30% الدينيز
نسبة سحب بطاقات دولار = 3.25% الامان
نسبة سحب بطاقات المتحد =3.70%
نسبة سحب بطاقات الجمهورية =4.45%
الدينار التونسي 🇹🇳
لما بتشري 🇹🇳
1000 دينار ليبي =600 دينار تونسي
لما بتحوّل من ليبيا لتونس 🇹🇳
1000 دينار ليبي =590 دينار تونسي
الجنيه المصري 🇪🇬
لما بتحوّل من ليبيا لمصر 🇪🇬
1000 دينار ليبي = 7650 جنيه مصري
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