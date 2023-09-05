استكمال أعمال صيانة محطة الزيد المجرورة بإدارة كهرباء توزيع الوسطى سرت

سرت 05 سبتمبر 2023(وال) -استكمل الفريق الهندسي والفني التابع لإدارة توزيع كهرباء الوسطى سرت، أعمال صيانة محطة الزيد المجرورة جهد (66\ 11 ك ف) بضواحي محلة بوهادي جنوب سرت.

وذكرت إدارة الوسطى لوكالة الأنباء الليبية ” أن الكوادر الفنية بالفرقة المشكلة من جميع التقسيمات التابعة لدائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط سرت، انهت أعمال الصيانة الدورية على جميع معدات محطة الزيد المجرورة (جهد11/66 ك ف)، وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود الشركة العامة للكهرباء من أجل المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية (وال سرت).

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