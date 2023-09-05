خاص..بالأرقام: “صدى الاقتصادية” تتحصل على تقرير إدارة الرقابة بالمركزي حيال استخدامات النقد الأجنبي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على تقرير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بخصوص استخدامات النقد الأجنبي.
بلغ إجمالي إستخدامات المصارف من النقد الأجنبيخلال الفترة (1/1 – حتى 31/08/2023 ) نحو14,363,120,122 دولار، مُقابل 10,821,313,095دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة قدرها نحو 3,541,807,027 دولار. أي بمعدل نمو بلغ 32.7% .
حيث شكلت الأعتمادات المستندية ما نسبته 56.9% من إجمالي إستخدامات المصارف من النقد الأجنبي،فيما شكلت الأغراض الشخصية نسبة 41.5% من الإجمالي، في حين لم تشكل الحوالات إلا مانسبته 1.6% من إجمالي الإستخدامات .
إستخدامات المصــــارف الفعلية من النقد الأجنبي لكافة الأغراض
” المبالغ بالدولار الأمريكي“
|البند
|من 1/1 حتى 31/08من عام 2022
|من 1/1 حتى 31/08 من عام 2023
|مقدار التغير
|نسبة التغير%
|– الإعتمادات المستندية
|6,382,596,728
|8,173,069,267
|1,790,472,539
|28.1
|– الحوالات
|75,006,506
|223,268,616
|148,262,110
|197.7
|– الأغراض الشخصية
|4,363,709,860
|5,966,782,239
|1,603,072,379
|36.7
|الإجمــــــالي
|10,821,313,095
|14,363,120,122
|3,541,807,027
|32.7
المبالغ المُباعة للمصارف من النقد الأجنبي لكافة الأغراض:
في إطار مُتابعة إدارة الرقابة على المصارف والنقد لطلبات الشراء المقبُولة للإعتمادات المُستندية والحوالات، المُقدمة من المصارف عبر منظومة مُتابعة طلبات التغطية، وكذلك منظومة مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، طبقاً لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020 بِشأن تعديل ســعر صــرف الدينار الليبــي، ومنشــور إدارة الرقابــة على المصارف والنقــد رقــم (9/2020).
ومن خلال الإطلاع على الجدول أدناه للقيم المُباعة من النقد الأجنبي حسب المصارف، يتضح أن المصرف التجاري الوطني أحتل الترتيب الأول كأكثر المصـــارف إستخداماً للنقد الأجنبي خلال الفترة (1/1 – حتى 31/08/2023) مسجلاً حصة سوقية بلغت 14.1%، حيثُ بلغ إجمالي المبالغ نحو 2,030,618,543 دولار، فيما جاء مصرف الوحدة في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 1,774,667,355 دولار، ثم مصرف الجمهورية في المرتبة الثالثة بقيمة 1,548,906,158 دولار، ثُم مصرف الآمان للتجارة والإستثمار في المرتبة الرابعة بقيمة 1,541,214,279 دولار، ثُم تأتي من حيث الأهمية النسبية المصــــــــارف التالية حســـــــب الترتيب : مصرف اليقين ، مصرف النوران ، المصرف الإسلامي الليبي ، المصرف المتحد ومصرف الصحارى ، إلى أخره من المصـــــــــــارف كما موضح بالجدول أدناه والذي يحتوي أيضاً على الترتيبالذي كانت عليه المصـــــارف خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.
ترتيب المصارف حسب إجمالي المبالغ المُباعة من النقد الأجنبي
|المصرف
|من 1/1 حتى 31/08 من عام 2022
|من 1/1 حتى 31/08 من عام 2023
|الترتيب
|القيمة بالدولار
|الحصة السوقية
|الترتيب
|القيمة بالدولار
|الحصة السوقية
|المصرف التجاري الوطني
|3
|1,295,973,276
|12.0%
|1
|2,030,618,543
|14.1%
|مصرف الوحدة
|7
|701,327,824
|6.5%
|2
|1,774,667,355
|12.4%
|مصرف الجمهورية
|2
|1,532,693,005
|14.2%
|3
|1,548,906,158
|10.8%
|مصرف الأمان للتجارة والإستثمار
|1
|1,800,364,313
|16.6%
|4
|1,541,214,279
|10.7%
|مصرف اليقين
|4
|1,132,792,531
|10.5%
|5
|1,316,537,941
|9.17%
|مصرف النوران
|5
|806,882,514
|7.5%
|6
|1,196,929,855
|8.3%
|المصرف الإسلامي الليبي
|6
|770,720,466
|7.1%
|7
|1,012,167,479
|7.0%
|المصرف المتحد للتجارة والإستثمار
|8
|698,830,491
|6.5%
|8
|1,001,604,846
|7.0%
|مصرف الصحارى
|9
|497,491,300
|4.6%
|9
|739,586,523
|5.1%
|مصرف شمال أفريقيا
|12
|277,471,227
|2.6%
|10
|432,915,195
|3.0%
|مصرف الخليج الأول الليبي
|10
|366,913,162
|3.4%
|11
|429,780,498
|3.0%
|مصرف السراي للتجارة والإستثمار
|11
|299,338,717
|2.8%
|12
|279,637,713
|1.9%
|مصرف التجارة والتنمية
|19
|6,903,675
|0.1%
|13
|272,324,226
|1.9%
|مصرف الأندلس
|17
|62,321,391
|0.6%
|14
|215,335,525
|1.5%
|مصرف الوفاء
|15
|108,329,017
|1.0%
|15
|211,374,812
|1.5%
|مصرف الواحة
|14
|137,798,974
|1.3%
|16
|131,615,348
|0.9%
|مصرف التضامن
|16
|76,697,303
|0.7%
|17
|117,169,355
|0.8%
|المصرف الليبي الخارجي
|13
|207,356,659
|1.9%
|18
|75,677,880
|0.5%
|مصرف المتوسط
|18
|41,107,249
|0.4%
|19
|35,056,591
|0.2%
|مصرف الأجماع العربي
|20
|0
|0.0%
|20
|0
|0.0%
|الإجمالي
|–
|10,821,313,095
|100.0%
|14,363,120,122
|100.0%
المبالغ المُباعة للمصارف من النقد الأجنبي ( حسب الغرض)
” القيم بالدولار الأمريكي “
|ت
|المصرف
|الإعتمادات المستندية
|الحوالات
|الأغراض الشخصية
|من 1/1 حتى 31/08من عام 2022
|من 1/1 حتى 31/08من عام 2023
|من 1/1 حتى 31/08 من عام 2022
|من 1/1 حتى 31/08 من عام 2023
|من 1/1 حتى 31/08من عام 2022
|من 1/1 حتى 31/08من عام 2023
|1-
|التجاري الوطني
|511,321,520
|925,291,981
|521,892
|4,501,080
|784,129,864
|1,100,825,482
|2-
|الوحدة
|457,944,220
|1,524,995,201
|271,386
|869,485
|243,112,218
|248,802,669
|3-
|الجمهورية
|905,053,048
|789,906,227
|6,333,957
|46,760,931
|621,306,000
|712,239,000
|4-
|الأمان للتجارة والإستثمار
|309,775,850
|440,509,446
|0
|18,116
|1,490,588,463
|1,100,686,717
|5-
|اليقين
|844,476,707
|663,831,527
|2,300,958
|11,221,058
|286,014,866
|641,485,356
|6-
|النوران
|704,254,424
|905,301,105
|5,511,469
|20,887,953
|97,116,620
|270,740,797
|7-
|الإسلامي الليبي
|650,538,827
|768,866,209
|13,342,782
|35,855,433
|106,838,857
|207,445,837
|8-
|المتحد للتجارة والإستثمار
|315,344,453
|281,526,990
|661,166
|3,359,928
|382,824,872
|716,717,928
|9-
|الصحارى
|220,567,454
|261,912,379
|5,670,458
|7,949,544
|271,253,388
|469,724,600
|10-
|شمال أفريقيا
|240,998,149
|278,433,143
|21,294,965
|28,934,145
|15,178,113
|125,547,906
|11-
|الخليج الأول الليبي
|358,960,868
|401,173,046
|7,950,795
|28,369,157
|1,500
|238,295
|12-
|السراي للتجارة والإستثمار
|296129792
|260883151.6
|0
|10399912.63
|3,208,925
|8,354,649
|13-
|التجارة والتنمية
|0
|3,600,000
|0
|0
|6,903,675
|268,724,226
|14-
|الأندلس
|61,617,203
|198,015,027
|704187.4
|5,105,759
|0
|12,214,739
|15-
|الوفاء
|107,467,112
|209,304,017
|0
|0
|861905
|2,070,795
|16-
|الواحة
|89,211,215
|56,995,389
|621825.51
|0
|47965934
|74619959
|17-
|التضامن
|76,697,303
|117,169,355
|0
|0
|0
|0
|18-
|الليبي الخارجي
|197,154,745
|56,405,426
|9,820,664
|19,036,114
|381,250
|236,340
|19-
|المتوسط
|35,083,839
|28,949,647
|0
|0
|6,023,410
|6,106,944
|20-
|الأجماع العربي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|–
|الإجمالي الكلي
|6,382,596,728
|8,173,069,267
|75,006,506
|223,268,616
|4,363,709,860
|5,966,782,239
ثانياً : طلبات المصارف المقبُولة لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات عدا الأغراض الشخصية خلال الفترة (1/1 – حتى 31 / 08 /2023):
بلغ عدد الشركات والمصانع والجهات العامة والجهات الأخرى المستفيدة ( 1,744) والتي تمت الموافقة على طلباتهم خلال الفترة (1/1 – حتى 31/ 08 /2023)للحصول على النقد الأجنبي ، بعدد طلبات بلغ نحو 10,645 طلب، معظم هذه الطلبات لتغطية الأعتمادات المستندية والتي سجلت 9,415 طلب بنسبة 88.4%من الطلبات، إجمالي كما هو موضح بالجدول التالي :-
|نوع التحويل
|عدد الطلبات
|الإجمالي
|الأهمية النسبية
|القطاع الخاص
|القطاع العام
|قطاع المصارف
|جهات متنوعة
|اعتماد مستندي
|9,183
|225
|7
|0
|9,415
|88.4%
|حوالة طيران
|347
|47
|0
|3
|397
|3.7%
|حوالة تجارية
|36
|303
|22
|1
|362
|3.4%
|تحويلات أخرى
|34
|194
|2
|2
|232
|2.2%
|حوالة تأمين
|35
|74
|0
|0
|109
|1.0%
|حوالة مرتبات
|0
|0
|0
|71
|71
|0.7%
|حوالة صناعية
|50
|0
|0
|0
|50
|0.5%
|حوالة استيراد الذهب
|9
|0
|0
|0
|9
|0.1%
|الإجمالي
|9,694
|843
|31
|77
|10,645
|100%
أولاً : الطلبات لكافة القطاعات :
طلبات المصارف المقبولة لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات –لكافة القطاعات
1- حسب أهم البُلدان المستفيدة :
من خلال الإطلاع على الجدول أدناه لقيم طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي حسب البلدان المستفيدة خلال الفترة (1/1 – حتى 31 / 08/2023) لكافةالقطاعات ، يتضح أن مانسبته 34.6% من تحويلات المصـــــارف لتغطية الإعتمادات المستندية أو الحوالات الأخرى كانت لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم جاءت دولة مصر في المرتبة الثانية بنسبة 8.4% ثُم تركيا والصين والمملكة المتحدة بنسب 8.1% ، 5.9% و 5.6% على التوالي، والجدول التالي يوضح أهم عشرون بلد مستفيد.
طلبات المصارف لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات – لكافة القطاعات
(حسب أهم عشرون بلد مستفيد)
خلال الفترة (1/1 – حتى 31 / 08 /2023)
|ت
|البلد المستفيد
|القيمة بالدولار
|الأهمية النسبية
|1-
|الإمارات العربية المتحدة
|3,150,097,502
|34.6%
|2-
|مصر
|760,214,973
|8.4%
|3-
|تركيا
|737,119,038
|8.1%
|4-
|الصين
|532,885,911
|5.9%
|5-
|(بريطانيا ( المملكة المتحدة
|513,659,045
|5.6%
|6-
|سويسرا
|495,059,475
|5.4%
|7-
|تونس
|460,246,859
|5.1%
|8-
|إيطاليا
|303,523,199
|3.3%
|9-
|النمسا
|274,014,174
|3.0%
|10-
|إسبانيا
|205,807,178
|2.3%
|11-
|هولندا
|175,352,251
|1.9%
|12-
|كوريا الجنوبية
|175,219,385
|1.9%
|13-
|السويد
|130,675,388
|1.4%
|14-
|اليابان
|123,210,368
|1.4%
|15-
|المانيا
|119,513,678
|1.3%
|16-
|تايلاند
|103,623,737
|1.1%
|17-
|هونج كونج S.A.R.
|96,708,862
|1.1%
|18-
|فرنسا
|82,144,254
|0.9%
|19-
|كندا
|66,179,072
|0.7%
|20-
|الولايات المتحدة
|64,489,037
|0.7%
2- حسب أهم بُلدان منشأ السلع أو الخدمات :
من خلال الإطلاع على الجدول أدناه لقيم طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي حسب بلدان منشأ السلع أو الخدمات خلال الفترة (1/1 – حتى 31 / 08/2023) لكافة القطاعات ، يتضح أن دولة تركيا قد أحتلت المرتبة الأولى حيث شكلت السلع أو الخدمات ذات المنشأ التركي نسبة 20.1% من الإجمالي طلبات الشراء المقبولة، ثم جاءت واردات السلع أو الخدمات ذات المنشأ المصري في المرتبة الثانية مشكلة مانسبته 13.2% من الإجمالي، وشكلت السلع أوالخدمات ذات المنشأ الصيني نسبة 13.0% محتلة المرتبة الثالثة خلال الفترة ، فيما سجلت السلع والخدمات ذات منشأ دولة روسيا الإتحاديةمانسبته 7.4%، وذات المنشأ الهندي نسبة 5.5%، وجاءت السلع أو الخدمات ذات المنشأ التونسي في المرتبة السادسة مشكلة نسبة 4.1% من الإجمالي ، والجدول التالي يوضح أهم عشرون بلد منشأ للسلع أو الخدمات .
طلبات المصارف لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات – لكافة القطاعات
(حسب أهم عشرون بلد منشأ للسلع أو الخدمات )
خلال الفترة (1/1 – حتى 31 / 08 /2023)
|ت
|بلد منشأ السلع أو الخدمات
|القيمة بالدولار
|الأهمية النسبية %
|1-
|تركيا
|1,831,170,004
|20.1%
|2-
|مصر
|1,197,730,519
|13.2%
|3-
|الصين
|1,185,431,572
|13.0%
|4-
|روسيا الاتحادية
|676,418,103
|7.4%
|5-
|الهند
|496,241,736
|5.5%
|6-
|تونس
|368,670,533
|4.1%
|7-
|البرازيل
|299,888,118
|3.3%
|8-
|إيطاليا
|271,188,411
|3.0%
|9-
|الإمارات العربية المتحدة
|247,748,091
|2.7%
|10-
|المانيا
|212,240,719
|2.3%
|11-
|هولندا
|176,394,514
|1.9%
|12-
|أوكرانيا
|170,377,258
|1.9%
|13-
|الأرجنتين
|149,731,318
|1.6%
|14-
|كوريا الجنوبية
|136,328,479
|1.5%
|15-
|تايلاند
|136,205,788
|1.5%
|16-
|السويد
|131,571,913
|1.4%
|17-
|أيرلندا
|130,697,383
|1.4%
|18-
|إسبانيا
|128,548,650
|1.4%
|19-
|الولايات المتحدة
|98,895,176
|1.1%
|20-
|بلجيكا
|98,241,262
|1.1%
ثانياً : الطلبات حسب القطاعات:
طلبات المصـــــــارف المقبُولة لشراء النقد الأجنبي – حسب القطاعات
خلال الفترة (1/1 – حتى 31 / 08/2023)
|القطاع
|عدد الشركات أو المصانع أو الجهات
|القطاع الخاص
|1,624
|القطاع العام
|42
|قطاع المصارف
|4
|حوالات مرتبات الأجانب وجهات متنوعة
|74
|الإجمالي
|1,744
1- القطاع الخاص:
بلغ عدد شركات ومصانع القطاع الخاص (1,624) التى تمت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الأجنبي من المصارف لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات الأخرى خلال الفترة (1/1 – حتى 31/08/2023) حيث أحتلت طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي من قبل القطاع الخاص لإستيراد مُستلزمات الأنتاج والتشغيل المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال الفترة، حيث شكلت مانسبته 17.0% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، فيما أحتلت طلبات تغطية إستيراد مستلزمات إنتاج السلع الأساسية المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لِتُشكل نحو11.1%، فيما شكلت طلبات تغطية إستيراد السلع الغذائية المتنوعة نسبة10.8%، وإستيراد الأعلاف نسبة 8.8% من الإجمالي، والجدول التالي يوضحكافة طلبات الشراء للسلع أو الخدمات خلال الفترة .
طلبات شراء السلع أو الخدمات – قطاع خاص
خلال الفترة (1/1 – حتى 31/08/2023)
|ت
|تصنيف السلع
|القيمة بالدولار
|الأهمية النسبية %
|1-
|مستلزمات الإنتاج والتشغيل
|1,397,183,803
|17.0%
|2-
|مستلزمات إنتاج السلع الأساسية
|912,104,004
|11.1%
|3-
|سلع غذائية متنوعة
|889,958,545
|10.8%
|4-
|أعلاف
|724,799,805
|8.8%
|5-
|أجهزة الالكترونية
|606,756,817
|7.4%
|6-
|مواد البناء ومستلزمات التشييد
|598,150,041
|7.3%
|7-
|وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغيار
|520,180,658
|6.3%
|8-
|منزلية و كهرومنزلية
|329,115,761
|4.0%
|9-
|الالات والمعدات
|326,224,746
|4.0%
|10-
|اللحوم الحية والمجمدة
|307,142,104
|3.7%
|11-
|حليب
|276,222,502
|3.4%
|12-
|أدوية بشرية
|191,843,416
|2.3%
|13-
|الغذائية
|164,906,076
|2.0%
|14-
|الاثاث
|139,198,876
|1.7%
|15-
|حليب وحفاظات واغذية أطفال
|130,552,328
|1.6%
|16-
|أجبان
|113,734,539
|1.4%
|17-
|مواد التنظيف
|93,876,579
|1.14%
|18-
|تبغ بإنوعها ومستلزماته
|76,498,217
|0.93%
|19-
|زراعية
|73,022,823
|0.89%
|20-
|خدمات اتصالات وتقنية معلومات
|49,807,153
|0.60%
|21-
|فواكه وخضروات
|48,354,282
|0.59%
|22-
|مواد تنظيف
|34,947,357
|0.42%
|23-
|خدمات ملاحية متنوعة
|28,351,194
|0.34%
|24-
|الزراعية
|24,117,324
|0.29%
|25-
|الملابس والاحذية
|22,108,035
|0.27%
|26-
|طلبات خاصة بشركة الاجنحة الليبية
|18,246,632
|0.22%
|27-
|مواد صحية
|17,462,022
|0.21%
|28-
|حوالات شركات خطوط الطيران
|16,741,169
|0.20%
|29-
|حوالة استيراد الذهب
|16,692,240
|0.20%
|30-
|قرطاسية
|15,670,674
|0.19%
|31-
|خدمات انتاج وتشغيل
|15,130,164
|0.18%
|32-
|شركة أويا للطيران
|7,679,613
|0.09%
|33-
|شركة غدامس للطيران
|7,218,139
|0.09%
|34-
|السجاد والمنسوجات
|6,775,033
|0.08%
|35-
|زبدة
|5,498,169
|0.07%
|35-
|أسماك وأحياء بحرية
|5,202,643
|0.06%
|37-
|الشركة الليبية السريعة للنقل الجوي
|4,377,413
|0.05%
|38-
|سمن
|3,950,476
|0.05%
|39-
|حوالات شركات التأمين
|3,369,521
|0.04%
|40-
|أدوية بطرية
|3,033,675
|0.04%
|41-
|شركة سما المتوسط للطيران
|2,116,816
|0.03%
|42-
|تكاليف خدمات سياحية
|1,410,086
|0.02%
|43-
|شركة المتحدة للتأمين
|1,019,922
|0.01%
|44-
|الطبية
|884,284
|0.01%
|45-
|مسلتزمات تشغيل مصنع الحديد والصلب
|669,240
|0.01%
|46-
|حولات دورة تدريبة
|528,100
|0.01%
|47-
|طلبات الخطوط الجوية الليبية
|478,295
|0.01%
|48-
|متنوعة
|451,793
|0.01%
|49-
|سلع خاصة بالخدمات العامة
|355,000
|0.00%
طلبات الشراء حسب أهم خمسُون شركة – قطاع خاص
خلال الفترة (1/1 – حتى 31/08/2023)
|ت
|الشركة أو المصنع
|القيمة بالدولار
|1
|شركة طريق القارة لاستيراد المواد الغذائية
|117,132,803
|2
|شركة النسيم للصناعات الغذائية
|116,280,400
|3
|شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير
|115,577,000
|4
|شركة افريقيا لتعبئة المشروبات
|94,619,479
|5
|شركة دروب ليبيا لاستراد وسائل النقل وملحقاتها
|89,203,965
|6
|شركة وادي الكوف للمطاحن والأعلاف ومضارب الأرز
|83,972,800
|7
|شركة البنيان لصهر ودرفلة المعادن
|77,581,313
|8
|شركة الشرق الليبي للمطاحن والاعلاف ومضارب الارز
|69,759,758
|9
|شركة ظل التين لصناعة الالبان ومشتقاتها
|67,452,000
|10
|شركة الجيد لإستيراد المواد الغدائية
|59,972,888
|11
|شركة سما الارياف لاستيراد المواد الغذائية و الخضروات و الفواكه الطازجة
|59,107,764
|12
|شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق والمطاحن والاعلاف ومضارب الارز
|58,202,465
|13
|شركة الجودة العالمية الاولي لصناعة الاعلاف ومطاحن الدقيق والصناعات الغذائية
|54,798,082
|14
|شركة الجاهزة لاستيراد المواد الغذائية
|54,222,090
|15
|شركة أبتهاج الطبيعة لاستيراد المواد الغذائية
|54,216,120
|16
|شركة المصبوبات لصناعة مواد البناء
|48,500,880
|17
|شركة ألفا للمطاحن والاعلاف والصناعات الغذائية
|48,265,579
|18
|شركة الموسم للصناعات الغذائية ومضارب الارز
|47,879,095
|19
|شركة الريحان لصناعة المواد الغذائية
|45,917,220
|20
|شركة الانهار لصناعة الدقيق
|45,185,700
|21
|شركة الاصالة الذهبية للمطاحن ومضارب الارز
|44,595,403
|22
|شركة الرفيق الأمثل لصناعة مواد البناء
|43,858,280
|23
|شركة سلوق لصناعة الاعلاف بجميع انواعها والمطاحن
|43,200,000
|24
|شركة الفتح الجديد لصناعة مواد التنظيف
|43,119,317
|25
|شركة الاتقان المتقدمة لصناعة الدقيق
|42,609,770
|26
|شركة أنعام ليبيا لاستيراد الاعلاف ومكملاتها
|41,850,000
|27
|شركة أضواء النيزك لاستيراد الأجهزة الألكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
|41,315,355
|28
|شركة بسمتي للصناعات الغذائية
|39,877,779
|29
|شركة السواحل الذهبية لاستيراد المواد الغذائية
|37,491,023
|30
|شركة المعمورة لاستيراد وتوزيع المواد الغذائية
|36,676,534
|31
|شركة تاجوراء الحياة للصناعات الغذائية
|35,065,300
|32
|شركة البيوت الكاملة لإستيراد الاجهزة الالكترونية
|34,454,855
|33
|شركة الليبية المتحدة لتعبئة المشروبات
|34,392,500
|34
|شركة بصمة الجودة لاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم والفواكه
|33,495,951
|35
|شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة الأعلاف
|31,767,914
|36
|شركة نبراس الخير لصناعة الاعلاف وطحن الحبوب
|31,429,304
|37
|شركة السد الحديثة لصناعة الاعلاف
|31,331,492
|38
|شركة حوض شمال افريقيا لصناعة وتحلية وتعبئة مياه الشرب
|30,535,900
|39
|مصنع التعاون لصناعة الاعلاف
|30,181,800
|40
|شركة الافاضل المثالية لاستيراد المواد الخام
|29,900,736
|41
|شركة نبض الاطلسي لاستيراد المواشي و اللحوم
|29,799,838
|42
|شركة التاج العريقة لاستيراد الاجهزة الالكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع غيارها
|29,377,483
|43
|شركة الجيد للصناعات الغذائية
|29,244,286
|44
|شركة النورس لصناعة الاعلاف والمطاحن ومضارب الارز
|28,962,589
|45
|شركة طرابلس الكبرى لصناعة وتعبئة وتغليف الطماطم و المواد الغذائية
|28,146,618
|46
|شركة اشبيلية لصناعة الاعلاف والدقيق
|27,926,982
|47
|شركة المعمورة للصناعات الغذائية والمطاحن والأعلاف
|27,638,716
|48
|شركة أضواء افريقيا لاستيراد المواد الغدائية والمواشي واللحوم
|27,477,832
|49
|شركة السواعد للصناعات الخشبية
|26,278,122
|50
|شركة المشارق الجديدة لاستيراد المواد الغذائية واللحوم والمجمدة
|25,771,081
2- القطاع العام
بلغ عدد جهات القطاع العام التى تمت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الأجنبي لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات الأخرى 42 جهة خلال الفترة (1/1 – حتى 31/08/2023)، حيث أحتلت متطلبات شركة ليبيانا للهاتف المحمول المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال الفترة، حيث شكلتمانسبته 22.8% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، فيما أحتلت متطلبات شركة المدار الجديد المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لِتُشكل نحو14.0%، فيما شكلت الطلبات لمسلتزمات تشغيل مصنع الحديد والصلبنسبة 12.1%، وطلبات إستيراد مستلزمات الإنتاج والتشغيل نسبة 8.7% ، فيما شكلت طلبات تغطية خدمات الاتصالات وتقنية معلومات نسبة 8.2%، والجدول التالي يوضح كل طلبات شراء النقد الأجنبي حسب السلع أو الخدمات للقطاع عام.
طلبات الشراء حسب السلع أو الخدمات – قطاع عام
خلال الفترة (1/1 – حتى 31/08/2023)
|ت
|تصنيف السلع
|القيمة بالدولار
|الأهمية النسبية
|1-
|متطلبات شركة ليبيانا للهاتف المحمول
|186,835,927
|22.8%
|2-
|متطلبات شركة المدار الجديد
|115,186,548
|14.0%
|3-
|مسلتزمات تشغيل مصنع الحديد والصلب
|98,992,173
|12.1%
|4-
|مستلزمات انتاج وتشغيل
|71,385,807
|8.7%
|5-
|خدمات اتصالات وتقنية معلومات
|66,937,848
|8.2%
|6-
|الهيئةالعامةلصندوق التضمان الاجتماعي
|51,900,000
|6.3%
|7-
|أجهزة الالكترونية
|48,774,453
|5.9%
|8-
|شركة الاتحاد العربي للمقاولات
|28,941,250
|3.5%
|9-
|مستلزمات تشغيل شركة هاتف ليبيا
|25,994,294
|3.2%
|10-
|حوالات شركات خطوط الطيران
|13,477,326
|1.6%
|11-
|مواد البناء ومستلزمات التشييد
|12,656,945
|1.5%
|12-
|اعلاف
|8,425,000
|1.0%
|13-
|مستلزمات الشركة العامة الكهرباء
|8,039,172
|1.0%
|14-
|الخطوط الجوية الأفريقية
|7,802,800
|1.0%
|15-
|حوالات شركات التأمين
|7,645,498
|0.9%
|16-
|شركة ليبيا للاتصالات والتقنية
|7,491,867
|0.9%
|17-
|صندوق الضمان الاجتماعي
|7,252,964
|0.9%
|18-
|خدمات انتاج وتشغيل
|6,815,039
|0.8%
|19-
|الالات والمعدات
|6,788,283
|0.8%
|20-
|أدوية بشرية
|5,629,344
|0.7%
|21-
|طلبات الخطوط الجوية الليبية
|5,568,271
|0.7%
|22-
|الخطوط التونسية
|4,420,000
|0.5%
|23-
|جهاز مشروعات الاسكان والمرافق
|4,061,781
|0.5%
|24-
|احتياجات التشغيل لشركة معاملات
|3,276,189
|0.4%
|25-
|وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي
|2,878,009
|0.4%
|26-
|متطلبات تشغيل وصيانة المواني
|2,630,976
|0.3%
|27-
|قرطاسية
|1,994,750
|0.2%
|28-
|الشركة الليبية للموانئ
|1,750,026
|0.2%
|29-
|صندوق الرعاية الاجتماعية
|1,300,694
|0.2%
|30-
|حوالات علاجية
|1,200,000
|0.1%
|31-
|منزلية و كهرومنزلية
|813,828
|0.1%
|32-
|الشركة الاهلية للاسمنت
|701,774
|0.1%
|33-
|مستلزمات الشركة العامة لتخلية المياه
|694,623
|0.1%
|34-
|مستلزمات انتاج سلع أساسية
|675,815
|0.1%
|35-
|الشركة العامة لاستيراد السلع الامنية
|578,825
|0.1%
|36-
|الملابس والاحذية
|414,792
|0.1%
|37-
|طلبات شركات التأمين
|182,873
|0.02%
|38-
|الاتحاد الليبي لشركات التأمين
|93,690
|0.01%
|39-
|حولات دورة تدريبة
|60,000
|0.01%
|40 –
|مسلتزمات تشغيل المواني
|15,112
|0.00%
طلبات الشراء حسب الجهات – قطاع عام
خلال الفترة (1/1 – حتى 31/08/2023)
|ت
|الجهة
|القيمة بالدولار
|1
|شركة ليبيانا للهاتف المحمول
|262,099,580
|2
|شركة المدار الجديد
|130,215,463
|3
|الشركة الليبية للحديد والصلب
|100,607,673
|4
|الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي
|51,900,000
|5
|جهاز تنمية و تطوير المراكز الإدارية
|44,928,103
|6
|شركة الإتحاد العربي للمقاولات المساهمة
|44,088,991
|7
|شركة هاتف ليبيا
|29,138,771
|8
|شركة ليبيا للإتصالات والتقنية
|28,828,127
|9
|شركة الخطوط الجوية الافريقية
|19,922,631
|10
|شركة الاتصالات الدولية الليبية
|12,465,145
|11
|شركة الجيل الجديد للتقنية
|11,296,036
|12
|الشركة الوطنية للمطاحن والاعلاف
|8,975,846
|13
|الشركة العامة للكهرباء المساهمة
|8,039,172
|14
|صندوق الضمان الاجتماعي
|7,252,964
|15
|شركة ليبيا للتامين
|7,155,986
|16
|شركة الخطوط الجوية الليبية
|6,886,747
|17
|المنطقة الحرة بمصراته
|6,035,533
|18
|جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان و المرافق
|5,323,320
|19
|الشركة الاهلية للاسمنت
|5,284,881
|20
|شركة معاملات للخدمات المالية
|4,429,157
|21
|فرع شركة الخطوط التونسية
|4,420,000
|22
|جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري
|2,315,300
|23
|شركة العامة لخدمات النظافة العامة طرابلس
|2,196,148
|24
|شركة الليبية للمواني
|2,080,814
|25
|الشركة العامة للورق والطباعة
|1,994,750
|26
|المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
|1,949,824
|27
|شركة الانماء للاستثمارات الكهربائية
|1,598,501
|28
|صندوق الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية
|1,300,694
|29
|مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي
|1,200,000
|30
|مصلحة الاحوال المدنية
|1,013,636
|31
|شركة النظم للانشاءات الكهربائية المساهمة
|813,828
|32
|الاتحاد الليبى لشركات التامين
|741,768
|33
|المستشفي الجامعي طرابلس
|740,896
|34
|الشركة العامة لتحلية المياه
|694,623
|35
|الشركة العامة لاستيراد السلع الامنية المساهمة
|578,825
|36
|مشروع تنفيذ الطريق السريع الجديد راس اجدير امساعد
|498,751
|37
|المركز الليبي للاعتماد
|443,290
|38
|شركة الليبية للخدمات الأرضية
|394,619
|39
|شركة بريد ليبيا
|245,865
|40
|شركة الشاحنات والحافلات
|104,001
|41
|جامعة بنغازي
|60,000
|42
|شركة النماء الليبية للتأمين المساهمة
|24,307
3- قطاع المصارف :
|طلبات التغطية المقبُولة – قطاع المصارف
|خلال الفترة (1/1 – 31 / 08 / 2023)
|” مرتبة تنازلياً“
|الترتيب
|أسم المصرف
|القيمة بالدولار الأمريكي
|1
|مصرف الخليج الأول الليبي
|14,015,551
|2
|المصرف المتحد للتجارة و الإستثمار
|3,193,939
|3
|مصرف الامان للتجارة والاستثمار
|1,790,331
|4
|شركة مصرف الأندلس
|1,539,795
|حسب السلع والخدمات – قطاع المصارف
|” مرتبة تنازلياً“
|الترتيب
|السلع أو الخدمات
|القيمة بالدولار الأمريكي
|1
|حوالة أرباح للشريك الأجنبي – مصرف الخليج الأول الليبي
|14,015,551
|2
|حوالة أرباح للشريك الأجنبي – المصرف المتحد
|3,193,939
|3
|كروت خام الفيزا
|532,519
|4
|ضمان مالي ماستر كارد
|450,000
|5
|شاشات عرض
|414,033
|6
|شراء تراخيص منظومة
|337,733
|7
|سداد قيمة الضمان
|300,000
|8
|مكينات عد الأوراق
|284,539
|10
|20 ماكينة ATM وقطع غ
|274,077
|11
|تسديد حوالة خارجية
|200,000
|12
|أجهزة أندرويد
|126,763
|13
|أجهزة POS (400)
|101,410
|14
|خدمات دعم منظومة
|70,000
|15
|مقابل خدمات دعم منظو
|60,000
|16
|مكيفات
|56,990
|17
|حوالة خارجية
|20,000
|18
|توثيق متعددة – صيانة
|20,000
|19
|تسديد مصاريف سويفت
|19,496
|20
|مقابل برمجيات
|19,191
|21
|بطاقات دفع مسبق
|11,750
|22
|مراجعة نظام السويفت
|5,788
|23
|منتجات وخدمات سوفتوي
|4,944
|24
|حوالة خارجية
|4,944
|25
|اشتراك منظومات
|4,944
|26
|تخصيص برنامج اوراكل
|4,500
|27
|سداد منتجات
|4,200
|28
|بطاقات آلة السحب
|2,000
|29
|مقابل سوفت وير
|244
|30
|مقابل منتجات أمنية
|61
|حسب بلد المنشأ – قطاع المصارف
|خلال الفترة (1/1 – 31 / 08 / 2023)
|” مرتبة تنازلياً“
|الترتيب
|بلد المنشأ
|القيمة بالدولار الأمريكي
|1
|الإمارات العربية المتحدة
|14,441,234
|2
|البحرين
|3,193,939
|3
|الصين
|642,206
|4
|إسبانيا
|532,519
|5
|كندا
|500,000
|6
|الولايات المتحدة
|450,000
|7
|فرنسا
|284,539
|8
|المجر
|274,077
|9
|الهند
|84,500
|10
|كوريا الجنوبية
|56,990
|11
|بلجيكا
|38,992
|12
|لبنان
|25,788
|13
|(بريطانيا ( المملكة المتحدة
|14,832
|حسب البلد المستفيد- قطاع المصارف
|” مرتبة تنازلياً“
|الترتيب
|البلد المستفيد
|القيمة بالدولار الأمريكي
|1
|الإمارات العربية المتحدة
|14,912,257
|2
|البحرين
|3,468,016
|3
|الولايات المتحدة
|950,000
|4
|إسبانيا
|532,519
|5
|فرنسا
|284,539
|6
|المغرب
|228,173
|7
|الهند
|84,500
|8
|بلجيكا
|38,992
|9
|لبنان
|25,788
|10
|(بريطانيا ( المملكة المتحدة
|14,832
4- جهات متنوعة وحوالات مرتبات الأجانب :
|طلبات التغطية المقبُولة
|جهات متنوعة وحوالات مرتبات للأجانب
|خلال الفترة (1/1 – 31 / 08 / 2023)
|الترتيب
|أسم الجهة
|القيمة بالدولار الأمريكي
|1
|سفارة جمهورية تركيا – رسوم إصدار التأشيرات
|21,612,113
|2
|عدد (71) حوالة أفراد – مرتبات أجانب
|1,123,042
|3
|حوالة طيران – تحويل فائض مبيعات للخظوظ التونسية
|770,177
|4
|سفارة دولة قطر – تكاليف رسوم تأشيرات
|403
|حسب بلد المستفيد – جهات متنوعة وحوالات أجانب (مرتبات)
|الترتيب
|بلد المستفيد
|القيمة بالدولار الأمريكي
|1
|تركيا
|21,612,113
|2
|تونس
|789,721
|3
|أوكرانيا
|207,194
|4
|الهند
|192,707
|5
|بولندا
|142,936
|6
|بلغاريا
|114,626
|7
|مصر
|101,000
|8
|الفلبين
|69,517
|9
|الأردن
|67,680
|10
|مولدافيا
|36,610
|11
|الإمارات العربية المتحدة
|34,010
|12
|السودان
|26,000
|13
|المانيا
|19,580
|14
|سوريا
|19,500
|15
|بنجلاديش
|18,796
|16
|سلوفاكيا
|14,000
|17
|إيطاليا
|11,402
|18
|الولايات المتحدة
|10,000
|19
|قطر
|7,403
|20
|العراق
|6,740
|21
|فرنسا
|4,200
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