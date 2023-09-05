خاص..بالأرقام: “صدى الاقتصادية” تتحصل على تقرير إدارة الرقابة بالمركزي حيال استخدامات النقد الأجنبي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على تقرير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بخصوص استخدامات النقد الأجنبي.

بلغ إجمالي إستخدامات المصارف من النقد الأجنبيخلال الفترة (1/1 – حتى 31/08/2023 ) نحو14,363,120,122 دولار، مُقابل 10,821,313,095دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة قدرها نحو 3,541,807,027 دولار. أي بمعدل نمو بلغ 32.7% .

حيث شكلت الأعتمادات المستندية ما نسبته 56.9% من إجمالي إستخدامات المصارف من النقد الأجنبي،فيما شكلت الأغراض الشخصية نسبة 41.5% من الإجمالي، في حين لم تشكل الحوالات إلا مانسبته 1.6% من إجمالي الإستخدامات .

إستخدامات المصــــارف الفعلية من النقد الأجنبي لكافة الأغراض

” المبالغ بالدولار الأمريكي“

البند من 1/1 حتى 31/08من عام 2022 من 1/1 حتى 31/08 من عام 2023 مقدار التغير نسبة التغير% – الإعتمادات المستندية 6,382,596,728 8,173,069,267 1,790,472,539 28.1 – الحوالات 75,006,506 223,268,616 148,262,110 197.7 – الأغراض الشخصية 4,363,709,860 5,966,782,239 1,603,072,379 36.7 الإجمــــــالي 10,821,313,095 14,363,120,122 3,541,807,027 32.7

المبالغ المُباعة للمصارف من النقد الأجنبي لكافة الأغراض:

في إطار مُتابعة إدارة الرقابة على المصارف والنقد لطلبات الشراء المقبُولة للإعتمادات المُستندية والحوالات، المُقدمة من المصارف عبر منظومة مُتابعة طلبات التغطية، وكذلك منظومة مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، طبقاً لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020 بِشأن تعديل ســعر صــرف الدينار الليبــي، ومنشــور إدارة الرقابــة على المصارف والنقــد رقــم (9/2020).

ومن خلال الإطلاع على الجدول أدناه للقيم المُباعة من النقد الأجنبي حسب المصارف، يتضح أن المصرف التجاري الوطني أحتل الترتيب الأول كأكثر المصـــارف إستخداماً للنقد الأجنبي خلال الفترة (1/1 – حتى 31/08/2023) مسجلاً حصة سوقية بلغت 14.1%، حيثُ بلغ إجمالي المبالغ نحو 2,030,618,543 دولار، فيما جاء مصرف الوحدة في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 1,774,667,355 دولار، ثم مصرف الجمهورية في المرتبة الثالثة بقيمة 1,548,906,158 دولار، ثُم مصرف الآمان للتجارة والإستثمار في المرتبة الرابعة بقيمة 1,541,214,279 دولار، ثُم تأتي من حيث الأهمية النسبية المصــــــــارف التالية حســـــــب الترتيب : مصرف اليقين ، مصرف النوران ، المصرف الإسلامي الليبي ، المصرف المتحد ومصرف الصحارى ، إلى أخره من المصـــــــــــارف كما موضح بالجدول أدناه والذي يحتوي أيضاً على الترتيبالذي كانت عليه المصـــــارف خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.

ترتيب المصارف حسب إجمالي المبالغ المُباعة من النقد الأجنبي

المصرف من 1/1 حتى 31/08 من عام 2022 من 1/1 حتى 31/08 من عام 2023 الترتيب القيمة بالدولار الحصة السوقية الترتيب القيمة بالدولار الحصة السوقية المصرف التجاري الوطني 3 1,295,973,276 12.0% 1 2,030,618,543 14.1% مصرف الوحدة 7 701,327,824 6.5% 2 1,774,667,355 12.4% مصرف الجمهورية 2 1,532,693,005 14.2% 3 1,548,906,158 10.8% مصرف الأمان للتجارة والإستثمار 1 1,800,364,313 16.6% 4 1,541,214,279 10.7% مصرف اليقين 4 1,132,792,531 10.5% 5 1,316,537,941 9.17% مصرف النوران 5 806,882,514 7.5% 6 1,196,929,855 8.3% المصرف الإسلامي الليبي 6 770,720,466 7.1% 7 1,012,167,479 7.0% المصرف المتحد للتجارة والإستثمار 8 698,830,491 6.5% 8 1,001,604,846 7.0% مصرف الصحارى 9 497,491,300 4.6% 9 739,586,523 5.1% مصرف شمال أفريقيا 12 277,471,227 2.6% 10 432,915,195 3.0% مصرف الخليج الأول الليبي 10 366,913,162 3.4% 11 429,780,498 3.0% مصرف السراي للتجارة والإستثمار 11 299,338,717 2.8% 12 279,637,713 1.9% مصرف التجارة والتنمية 19 6,903,675 0.1% 13 272,324,226 1.9% مصرف الأندلس 17 62,321,391 0.6% 14 215,335,525 1.5% مصرف الوفاء 15 108,329,017 1.0% 15 211,374,812 1.5% مصرف الواحة 14 137,798,974 1.3% 16 131,615,348 0.9% مصرف التضامن 16 76,697,303 0.7% 17 117,169,355 0.8% المصرف الليبي الخارجي 13 207,356,659 1.9% 18 75,677,880 0.5% مصرف المتوسط 18 41,107,249 0.4% 19 35,056,591 0.2% مصرف الأجماع العربي 20 0 0.0% 20 0 0.0% الإجمالي – 10,821,313,095 100.0% 14,363,120,122 100.0%

المبالغ المُباعة للمصارف من النقد الأجنبي ( حسب الغرض)

” القيم بالدولار الأمريكي “

ت المصرف الإعتمادات المستندية الحوالات الأغراض الشخصية من 1/1 حتى 31/08من عام 2022 من 1/1 حتى 31/08من عام 2023 من 1/1 حتى 31/08 من عام 2022 من 1/1 حتى 31/08 من عام 2023 من 1/1 حتى 31/08من عام 2022 من 1/1 حتى 31/08من عام 2023 1- التجاري الوطني 511,321,520 925,291,981 521,892 4,501,080 784,129,864 1,100,825,482 2- الوحدة 457,944,220 1,524,995,201 271,386 869,485 243,112,218 248,802,669 3- الجمهورية 905,053,048 789,906,227 6,333,957 46,760,931 621,306,000 712,239,000 4- الأمان للتجارة والإستثمار 309,775,850 440,509,446 0 18,116 1,490,588,463 1,100,686,717 5- اليقين 844,476,707 663,831,527 2,300,958 11,221,058 286,014,866 641,485,356 6- النوران 704,254,424 905,301,105 5,511,469 20,887,953 97,116,620 270,740,797 7- الإسلامي الليبي 650,538,827 768,866,209 13,342,782 35,855,433 106,838,857 207,445,837 8- المتحد للتجارة والإستثمار 315,344,453 281,526,990 661,166 3,359,928 382,824,872 716,717,928 9- الصحارى 220,567,454 261,912,379 5,670,458 7,949,544 271,253,388 469,724,600 10- شمال أفريقيا 240,998,149 278,433,143 21,294,965 28,934,145 15,178,113 125,547,906 11- الخليج الأول الليبي 358,960,868 401,173,046 7,950,795 28,369,157 1,500 238,295 12- السراي للتجارة والإستثمار 296129792 260883151.6 0 10399912.63 3,208,925 8,354,649 13- التجارة والتنمية 0 3,600,000 0 0 6,903,675 268,724,226 14- الأندلس 61,617,203 198,015,027 704187.4 5,105,759 0 12,214,739 15- الوفاء 107,467,112 209,304,017 0 0 861905 2,070,795 16- الواحة 89,211,215 56,995,389 621825.51 0 47965934 74619959 17- التضامن 76,697,303 117,169,355 0 0 0 0 18- الليبي الخارجي 197,154,745 56,405,426 9,820,664 19,036,114 381,250 236,340 19- المتوسط 35,083,839 28,949,647 0 0 6,023,410 6,106,944 20- الأجماع العربي 0 0 0 0 0 0 – الإجمالي الكلي 6,382,596,728 8,173,069,267 75,006,506 223,268,616 4,363,709,860 5,966,782,239

ثانياً : طلبات المصارف المقبُولة لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات عدا الأغراض الشخصية خلال الفترة (1/1 – حتى 31 / 08 /2023):

بلغ عدد الشركات والمصانع والجهات العامة والجهات الأخرى المستفيدة ( 1,744) والتي تمت الموافقة على طلباتهم خلال الفترة (1/1 – حتى 31/ 08 /2023)للحصول على النقد الأجنبي ، بعدد طلبات بلغ نحو 10,645 طلب، معظم هذه الطلبات لتغطية الأعتمادات المستندية والتي سجلت 9,415 طلب بنسبة 88.4%من الطلبات، إجمالي كما هو موضح بالجدول التالي :-

نوع التحويل عدد الطلبات الإجمالي الأهمية النسبية القطاع الخاص القطاع العام قطاع المصارف جهات متنوعة اعتماد مستندي 9,183 225 7 0 9,415 88.4% حوالة طيران 347 47 0 3 397 3.7% حوالة تجارية 36 303 22 1 362 3.4% تحويلات أخرى 34 194 2 2 232 2.2% حوالة تأمين 35 74 0 0 109 1.0% حوالة مرتبات 0 0 0 71 71 0.7% حوالة صناعية 50 0 0 0 50 0.5% حوالة استيراد الذهب 9 0 0 0 9 0.1% الإجمالي 9,694 843 31 77 10,645 100%

أولاً : الطلبات لكافة القطاعات :

طلبات المصارف المقبولة لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات –لكافة القطاعات

1- حسب أهم البُلدان المستفيدة :

من خلال الإطلاع على الجدول أدناه لقيم طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي حسب البلدان المستفيدة خلال الفترة (1/1 – حتى 31 / 08/2023) لكافةالقطاعات ، يتضح أن مانسبته 34.6% من تحويلات المصـــــارف لتغطية الإعتمادات المستندية أو الحوالات الأخرى كانت لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم جاءت دولة مصر في المرتبة الثانية بنسبة 8.4% ثُم تركيا والصين والمملكة المتحدة بنسب 8.1% ، 5.9% و 5.6% على التوالي، والجدول التالي يوضح أهم عشرون بلد مستفيد.

طلبات المصارف لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات – لكافة القطاعات

(حسب أهم عشرون بلد مستفيد)

خلال الفترة (1/1 – حتى 31 / 08 /2023)

ت البلد المستفيد القيمة بالدولار الأهمية النسبية 1- الإمارات العربية المتحدة 3,150,097,502 34.6% 2- مصر 760,214,973 8.4% 3- تركيا 737,119,038 8.1% 4- الصين 532,885,911 5.9% 5- (بريطانيا ( المملكة المتحدة 513,659,045 5.6% 6- سويسرا 495,059,475 5.4% 7- تونس 460,246,859 5.1% 8- إيطاليا 303,523,199 3.3% 9- النمسا 274,014,174 3.0% 10- إسبانيا 205,807,178 2.3% 11- هولندا 175,352,251 1.9% 12- كوريا الجنوبية 175,219,385 1.9% 13- السويد 130,675,388 1.4% 14- اليابان 123,210,368 1.4% 15- المانيا 119,513,678 1.3% 16- تايلاند 103,623,737 1.1% 17- هونج كونج S.A.R. 96,708,862 1.1% 18- فرنسا 82,144,254 0.9% 19- كندا 66,179,072 0.7% 20- الولايات المتحدة 64,489,037 0.7%

2- حسب أهم بُلدان منشأ السلع أو الخدمات :

من خلال الإطلاع على الجدول أدناه لقيم طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي حسب بلدان منشأ السلع أو الخدمات خلال الفترة (1/1 – حتى 31 / 08/2023) لكافة القطاعات ، يتضح أن دولة تركيا قد أحتلت المرتبة الأولى حيث شكلت السلع أو الخدمات ذات المنشأ التركي نسبة 20.1% من الإجمالي طلبات الشراء المقبولة، ثم جاءت واردات السلع أو الخدمات ذات المنشأ المصري في المرتبة الثانية مشكلة مانسبته 13.2% من الإجمالي، وشكلت السلع أوالخدمات ذات المنشأ الصيني نسبة 13.0% محتلة المرتبة الثالثة خلال الفترة ، فيما سجلت السلع والخدمات ذات منشأ دولة روسيا الإتحاديةمانسبته 7.4%، وذات المنشأ الهندي نسبة 5.5%، وجاءت السلع أو الخدمات ذات المنشأ التونسي في المرتبة السادسة مشكلة نسبة 4.1% من الإجمالي ، والجدول التالي يوضح أهم عشرون بلد منشأ للسلع أو الخدمات .

طلبات المصارف لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات – لكافة القطاعات

(حسب أهم عشرون بلد منشأ للسلع أو الخدمات )

خلال الفترة (1/1 – حتى 31 / 08 /2023)

ت بلد منشأ السلع أو الخدمات القيمة بالدولار الأهمية النسبية % 1- تركيا 1,831,170,004 20.1% 2- مصر 1,197,730,519 13.2% 3- الصين 1,185,431,572 13.0% 4- روسيا الاتحادية 676,418,103 7.4% 5- الهند 496,241,736 5.5% 6- تونس 368,670,533 4.1% 7- البرازيل 299,888,118 3.3% 8- إيطاليا 271,188,411 3.0% 9- الإمارات العربية المتحدة 247,748,091 2.7% 10- المانيا 212,240,719 2.3% 11- هولندا 176,394,514 1.9% 12- أوكرانيا 170,377,258 1.9% 13- الأرجنتين 149,731,318 1.6% 14- كوريا الجنوبية 136,328,479 1.5% 15- تايلاند 136,205,788 1.5% 16- السويد 131,571,913 1.4% 17- أيرلندا 130,697,383 1.4% 18- إسبانيا 128,548,650 1.4% 19- الولايات المتحدة 98,895,176 1.1% 20- بلجيكا 98,241,262 1.1%

ثانياً : الطلبات حسب القطاعات:

طلبات المصـــــــارف المقبُولة لشراء النقد الأجنبي – حسب القطاعات

خلال الفترة (1/1 – حتى 31 / 08/2023)

القطاع عدد الشركات أو المصانع أو الجهات القطاع الخاص 1,624 القطاع العام 42 قطاع المصارف 4 حوالات مرتبات الأجانب وجهات متنوعة 74 الإجمالي 1,744

1- القطاع الخاص:

بلغ عدد شركات ومصانع القطاع الخاص (1,624) التى تمت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الأجنبي من المصارف لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات الأخرى خلال الفترة (1/1 – حتى 31/08/2023) حيث أحتلت طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي من قبل القطاع الخاص لإستيراد مُستلزمات الأنتاج والتشغيل المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال الفترة، حيث شكلت مانسبته 17.0% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، فيما أحتلت طلبات تغطية إستيراد مستلزمات إنتاج السلع الأساسية المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لِتُشكل نحو11.1%، فيما شكلت طلبات تغطية إستيراد السلع الغذائية المتنوعة نسبة10.8%، وإستيراد الأعلاف نسبة 8.8% من الإجمالي، والجدول التالي يوضحكافة طلبات الشراء للسلع أو الخدمات خلال الفترة .

طلبات شراء السلع أو الخدمات – قطاع خاص

خلال الفترة (1/1 – حتى 31/08/2023)

ت تصنيف السلع القيمة بالدولار الأهمية النسبية % 1- مستلزمات الإنتاج والتشغيل 1,397,183,803 17.0% 2- مستلزمات إنتاج السلع الأساسية 912,104,004 11.1% 3- سلع غذائية متنوعة 889,958,545 10.8% 4- أعلاف 724,799,805 8.8% 5- أجهزة الالكترونية 606,756,817 7.4% 6- مواد البناء ومستلزمات التشييد 598,150,041 7.3% 7- وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغيار 520,180,658 6.3% 8- منزلية و كهرومنزلية 329,115,761 4.0% 9- الالات والمعدات 326,224,746 4.0% 10- اللحوم الحية والمجمدة 307,142,104 3.7% 11- حليب 276,222,502 3.4% 12- أدوية بشرية 191,843,416 2.3% 13- الغذائية 164,906,076 2.0% 14- الاثاث 139,198,876 1.7% 15- حليب وحفاظات واغذية أطفال 130,552,328 1.6% 16- أجبان 113,734,539 1.4% 17- مواد التنظيف 93,876,579 1.14% 18- تبغ بإنوعها ومستلزماته 76,498,217 0.93% 19- زراعية 73,022,823 0.89% 20- خدمات اتصالات وتقنية معلومات 49,807,153 0.60% 21- فواكه وخضروات 48,354,282 0.59% 22- مواد تنظيف 34,947,357 0.42% 23- خدمات ملاحية متنوعة 28,351,194 0.34% 24- الزراعية 24,117,324 0.29% 25- الملابس والاحذية 22,108,035 0.27% 26- طلبات خاصة بشركة الاجنحة الليبية 18,246,632 0.22% 27- مواد صحية 17,462,022 0.21% 28- حوالات شركات خطوط الطيران 16,741,169 0.20% 29- حوالة استيراد الذهب 16,692,240 0.20% 30- قرطاسية 15,670,674 0.19% 31- خدمات انتاج وتشغيل 15,130,164 0.18% 32- شركة أويا للطيران 7,679,613 0.09% 33- شركة غدامس للطيران 7,218,139 0.09% 34- السجاد والمنسوجات 6,775,033 0.08% 35- زبدة 5,498,169 0.07% 35- أسماك وأحياء بحرية 5,202,643 0.06% 37- الشركة الليبية السريعة للنقل الجوي 4,377,413 0.05% 38- سمن 3,950,476 0.05% 39- حوالات شركات التأمين 3,369,521 0.04% 40- أدوية بطرية 3,033,675 0.04% 41- شركة سما المتوسط للطيران 2,116,816 0.03% 42- تكاليف خدمات سياحية 1,410,086 0.02% 43- شركة المتحدة للتأمين 1,019,922 0.01% 44- الطبية 884,284 0.01% 45- مسلتزمات تشغيل مصنع الحديد والصلب 669,240 0.01% 46- حولات دورة تدريبة 528,100 0.01% 47- طلبات الخطوط الجوية الليبية 478,295 0.01% 48- متنوعة 451,793 0.01% 49- سلع خاصة بالخدمات العامة 355,000 0.00%

طلبات الشراء حسب أهم خمسُون شركة – قطاع خاص

خلال الفترة (1/1 – حتى 31/08/2023)

ت الشركة أو المصنع القيمة بالدولار 1 شركة طريق القارة لاستيراد المواد الغذائية 117,132,803 2 شركة النسيم للصناعات الغذائية 116,280,400 3 شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير 115,577,000 4 شركة افريقيا لتعبئة المشروبات 94,619,479 5 شركة دروب ليبيا لاستراد وسائل النقل وملحقاتها 89,203,965 6 شركة وادي الكوف للمطاحن والأعلاف ومضارب الأرز 83,972,800 7 شركة البنيان لصهر ودرفلة المعادن 77,581,313 8 شركة الشرق الليبي للمطاحن والاعلاف ومضارب الارز 69,759,758 9 شركة ظل التين لصناعة الالبان ومشتقاتها 67,452,000 10 شركة الجيد لإستيراد المواد الغدائية 59,972,888 11 شركة سما الارياف لاستيراد المواد الغذائية و الخضروات و الفواكه الطازجة 59,107,764 12 شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق والمطاحن والاعلاف ومضارب الارز 58,202,465 13 شركة الجودة العالمية الاولي لصناعة الاعلاف ومطاحن الدقيق والصناعات الغذائية 54,798,082 14 شركة الجاهزة لاستيراد المواد الغذائية 54,222,090 15 شركة أبتهاج الطبيعة لاستيراد المواد الغذائية 54,216,120 16 شركة المصبوبات لصناعة مواد البناء 48,500,880 17 شركة ألفا للمطاحن والاعلاف والصناعات الغذائية 48,265,579 18 شركة الموسم للصناعات الغذائية ومضارب الارز 47,879,095 19 شركة الريحان لصناعة المواد الغذائية 45,917,220 20 شركة الانهار لصناعة الدقيق 45,185,700 21 شركة الاصالة الذهبية للمطاحن ومضارب الارز 44,595,403 22 شركة الرفيق الأمثل لصناعة مواد البناء 43,858,280 23 شركة سلوق لصناعة الاعلاف بجميع انواعها والمطاحن 43,200,000 24 شركة الفتح الجديد لصناعة مواد التنظيف 43,119,317 25 شركة الاتقان المتقدمة لصناعة الدقيق 42,609,770 26 شركة أنعام ليبيا لاستيراد الاعلاف ومكملاتها 41,850,000 27 شركة أضواء النيزك لاستيراد الأجهزة الألكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 41,315,355 28 شركة بسمتي للصناعات الغذائية 39,877,779 29 شركة السواحل الذهبية لاستيراد المواد الغذائية 37,491,023 30 شركة المعمورة لاستيراد وتوزيع المواد الغذائية 36,676,534 31 شركة تاجوراء الحياة للصناعات الغذائية 35,065,300 32 شركة البيوت الكاملة لإستيراد الاجهزة الالكترونية 34,454,855 33 شركة الليبية المتحدة لتعبئة المشروبات 34,392,500 34 شركة بصمة الجودة لاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم والفواكه 33,495,951 35 شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة الأعلاف 31,767,914 36 شركة نبراس الخير لصناعة الاعلاف وطحن الحبوب 31,429,304 37 شركة السد الحديثة لصناعة الاعلاف 31,331,492 38 شركة حوض شمال افريقيا لصناعة وتحلية وتعبئة مياه الشرب 30,535,900 39 مصنع التعاون لصناعة الاعلاف 30,181,800 40 شركة الافاضل المثالية لاستيراد المواد الخام 29,900,736 41 شركة نبض الاطلسي لاستيراد المواشي و اللحوم 29,799,838 42 شركة التاج العريقة لاستيراد الاجهزة الالكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع غيارها 29,377,483 43 شركة الجيد للصناعات الغذائية 29,244,286 44 شركة النورس لصناعة الاعلاف والمطاحن ومضارب الارز 28,962,589 45 شركة طرابلس الكبرى لصناعة وتعبئة وتغليف الطماطم و المواد الغذائية 28,146,618 46 شركة اشبيلية لصناعة الاعلاف والدقيق 27,926,982 47 شركة المعمورة للصناعات الغذائية والمطاحن والأعلاف 27,638,716 48 شركة أضواء افريقيا لاستيراد المواد الغدائية والمواشي واللحوم 27,477,832 49 شركة السواعد للصناعات الخشبية 26,278,122 50 شركة المشارق الجديدة لاستيراد المواد الغذائية واللحوم والمجمدة 25,771,081

2- القطاع العام

بلغ عدد جهات القطاع العام التى تمت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الأجنبي لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات الأخرى 42 جهة خلال الفترة (1/1 – حتى 31/08/2023)، حيث أحتلت متطلبات شركة ليبيانا للهاتف المحمول المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال الفترة، حيث شكلتمانسبته 22.8% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، فيما أحتلت متطلبات شركة المدار الجديد المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لِتُشكل نحو14.0%، فيما شكلت الطلبات لمسلتزمات تشغيل مصنع الحديد والصلبنسبة 12.1%، وطلبات إستيراد مستلزمات الإنتاج والتشغيل نسبة 8.7% ، فيما شكلت طلبات تغطية خدمات الاتصالات وتقنية معلومات نسبة 8.2%، والجدول التالي يوضح كل طلبات شراء النقد الأجنبي حسب السلع أو الخدمات للقطاع عام.

طلبات الشراء حسب السلع أو الخدمات – قطاع عام

خلال الفترة (1/1 – حتى 31/08/2023)

ت تصنيف السلع القيمة بالدولار الأهمية النسبية 1- متطلبات شركة ليبيانا للهاتف المحمول 186,835,927 22.8% 2- متطلبات شركة المدار الجديد 115,186,548 14.0% 3- مسلتزمات تشغيل مصنع الحديد والصلب 98,992,173 12.1% 4- مستلزمات انتاج وتشغيل 71,385,807 8.7% 5- خدمات اتصالات وتقنية معلومات 66,937,848 8.2% 6- الهيئةالعامةلصندوق التضمان الاجتماعي 51,900,000 6.3% 7- أجهزة الالكترونية 48,774,453 5.9% 8- شركة الاتحاد العربي للمقاولات 28,941,250 3.5% 9- مستلزمات تشغيل شركة هاتف ليبيا 25,994,294 3.2% 10- حوالات شركات خطوط الطيران 13,477,326 1.6% 11- مواد البناء ومستلزمات التشييد 12,656,945 1.5% 12- اعلاف 8,425,000 1.0% 13- مستلزمات الشركة العامة الكهرباء 8,039,172 1.0% 14- الخطوط الجوية الأفريقية 7,802,800 1.0% 15- حوالات شركات التأمين 7,645,498 0.9% 16- شركة ليبيا للاتصالات والتقنية 7,491,867 0.9% 17- صندوق الضمان الاجتماعي 7,252,964 0.9% 18- خدمات انتاج وتشغيل 6,815,039 0.8% 19- الالات والمعدات 6,788,283 0.8% 20- أدوية بشرية 5,629,344 0.7% 21- طلبات الخطوط الجوية الليبية 5,568,271 0.7% 22- الخطوط التونسية 4,420,000 0.5% 23- جهاز مشروعات الاسكان والمرافق 4,061,781 0.5% 24- احتياجات التشغيل لشركة معاملات 3,276,189 0.4% 25- وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي 2,878,009 0.4% 26- متطلبات تشغيل وصيانة المواني 2,630,976 0.3% 27- قرطاسية 1,994,750 0.2% 28- الشركة الليبية للموانئ 1,750,026 0.2% 29- صندوق الرعاية الاجتماعية 1,300,694 0.2% 30- حوالات علاجية 1,200,000 0.1% 31- منزلية و كهرومنزلية 813,828 0.1% 32- الشركة الاهلية للاسمنت 701,774 0.1% 33- مستلزمات الشركة العامة لتخلية المياه 694,623 0.1% 34- مستلزمات انتاج سلع أساسية 675,815 0.1% 35- الشركة العامة لاستيراد السلع الامنية 578,825 0.1% 36- الملابس والاحذية 414,792 0.1% 37- طلبات شركات التأمين 182,873 0.02% 38- الاتحاد الليبي لشركات التأمين 93,690 0.01% 39- حولات دورة تدريبة 60,000 0.01% 40 – مسلتزمات تشغيل المواني 15,112 0.00%

طلبات الشراء حسب الجهات – قطاع عام

​​خلال الفترة (1/1 – حتى 31/08/2023)

ت الجهة القيمة بالدولار 1 شركة ليبيانا للهاتف المحمول 262,099,580 2 شركة المدار الجديد 130,215,463 3 الشركة الليبية للحديد والصلب 100,607,673 4 الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي 51,900,000 5 جهاز تنمية و تطوير المراكز الإدارية 44,928,103 6 شركة الإتحاد العربي للمقاولات المساهمة 44,088,991 7 شركة هاتف ليبيا 29,138,771 8 شركة ليبيا للإتصالات والتقنية 28,828,127 9 شركة الخطوط الجوية الافريقية 19,922,631 10 شركة الاتصالات الدولية الليبية 12,465,145 11 شركة الجيل الجديد للتقنية 11,296,036 12 الشركة الوطنية للمطاحن والاعلاف 8,975,846 13 الشركة العامة للكهرباء المساهمة 8,039,172 14 صندوق الضمان الاجتماعي 7,252,964 15 شركة ليبيا للتامين 7,155,986 16 شركة الخطوط الجوية الليبية 6,886,747 17 المنطقة الحرة بمصراته 6,035,533 18 جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان و المرافق 5,323,320 19 الشركة الاهلية للاسمنت 5,284,881 20 شركة معاملات للخدمات المالية 4,429,157 21 فرع شركة الخطوط التونسية 4,420,000 22 جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري 2,315,300 23 شركة العامة لخدمات النظافة العامة طرابلس 2,196,148 24 شركة الليبية للمواني 2,080,814 25 الشركة العامة للورق والطباعة 1,994,750 26 المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة 1,949,824 27 شركة الانماء للاستثمارات الكهربائية 1,598,501 28 صندوق الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية 1,300,694 29 مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي 1,200,000 30 مصلحة الاحوال المدنية 1,013,636 31 شركة النظم للانشاءات الكهربائية المساهمة 813,828 32 الاتحاد الليبى لشركات التامين 741,768 33 المستشفي الجامعي طرابلس 740,896 34 الشركة العامة لتحلية المياه 694,623 35 الشركة العامة لاستيراد السلع الامنية المساهمة 578,825 36 مشروع تنفيذ الطريق السريع الجديد راس اجدير امساعد 498,751 37 المركز الليبي للاعتماد 443,290 38 شركة الليبية للخدمات الأرضية 394,619 39 شركة بريد ليبيا 245,865 40 شركة الشاحنات والحافلات 104,001 41 جامعة بنغازي 60,000 42 شركة النماء الليبية للتأمين المساهمة 24,307

3- قطاع المصارف :

طلبات التغطية المقبُولة – قطاع المصارف خلال الفترة (1/1 – 31 / 08 / 2023) ” مرتبة تنازلياً“ الترتيب أسم المصرف القيمة بالدولار الأمريكي 1 مصرف الخليج الأول الليبي 14,015,551 2 المصرف المتحد للتجارة و الإستثمار 3,193,939 3 مصرف الامان للتجارة والاستثمار 1,790,331 4 شركة مصرف الأندلس 1,539,795 حسب السلع والخدمات – قطاع المصارف ” مرتبة تنازلياً“ الترتيب السلع أو الخدمات القيمة بالدولار الأمريكي 1 حوالة أرباح للشريك الأجنبي – مصرف الخليج الأول الليبي 14,015,551 2 حوالة أرباح للشريك الأجنبي – المصرف المتحد 3,193,939 3 كروت خام الفيزا 532,519 4 ضمان مالي ماستر كارد 450,000 5 شاشات عرض 414,033 6 شراء تراخيص منظومة 337,733 7 سداد قيمة الضمان 300,000 8 مكينات عد الأوراق 284,539 10 20 ماكينة ATM وقطع غ 274,077 11 تسديد حوالة خارجية 200,000 12 أجهزة أندرويد 126,763 13 أجهزة POS (400) 101,410 14 خدمات دعم منظومة 70,000 15 مقابل خدمات دعم منظو 60,000 16 مكيفات 56,990 17 حوالة خارجية 20,000 18 توثيق متعددة – صيانة 20,000 19 تسديد مصاريف سويفت 19,496 20 مقابل برمجيات 19,191 21 بطاقات دفع مسبق 11,750 22 مراجعة نظام السويفت 5,788 23 منتجات وخدمات سوفتوي 4,944 24 حوالة خارجية 4,944 25 اشتراك منظومات 4,944 26 تخصيص برنامج اوراكل 4,500 27 سداد منتجات 4,200 28 بطاقات آلة السحب 2,000 29 مقابل سوفت وير 244 30 مقابل منتجات أمنية 61 حسب بلد المنشأ – قطاع المصارف خلال الفترة (1/1 – 31 / 08 / 2023) ” مرتبة تنازلياً“ الترتيب بلد المنشأ القيمة بالدولار الأمريكي 1 الإمارات العربية المتحدة 14,441,234 2 البحرين 3,193,939 3 الصين 642,206 4 إسبانيا 532,519 5 كندا 500,000 6 الولايات المتحدة 450,000 7 فرنسا 284,539 8 المجر 274,077 9 الهند 84,500 10 كوريا الجنوبية 56,990 11 بلجيكا 38,992 12 لبنان 25,788 13 (بريطانيا ( المملكة المتحدة 14,832 حسب البلد المستفيد- قطاع المصارف ” مرتبة تنازلياً“ الترتيب البلد المستفيد القيمة بالدولار الأمريكي 1 الإمارات العربية المتحدة 14,912,257 2 البحرين 3,468,016 3 الولايات المتحدة 950,000 4 إسبانيا 532,519 5 فرنسا 284,539 6 المغرب 228,173 7 الهند 84,500 8 بلجيكا 38,992 9 لبنان 25,788 10 (بريطانيا ( المملكة المتحدة 14,832

4- جهات متنوعة وحوالات مرتبات الأجانب :

طلبات التغطية المقبُولة جهات متنوعة وحوالات مرتبات للأجانب خلال الفترة (1/1 – 31 / 08 / 2023) الترتيب أسم الجهة القيمة بالدولار الأمريكي 1 سفارة جمهورية تركيا – رسوم إصدار التأشيرات 21,612,113 2 عدد (71) حوالة أفراد – مرتبات أجانب 1,123,042 3 حوالة طيران – تحويل فائض مبيعات للخظوظ التونسية 770,177 4 سفارة دولة قطر – تكاليف رسوم تأشيرات 403 حسب بلد المستفيد – جهات متنوعة وحوالات أجانب (مرتبات) الترتيب بلد المستفيد القيمة بالدولار الأمريكي 1 تركيا 21,612,113 2 تونس 789,721 3 أوكرانيا 207,194 4 الهند 192,707 5 بولندا 142,936 6 بلغاريا 114,626 7 مصر 101,000 8 الفلبين 69,517 9 الأردن 67,680 10 مولدافيا 36,610 11 الإمارات العربية المتحدة 34,010 12 السودان 26,000 13 المانيا 19,580 14 سوريا 19,500 15 بنجلاديش 18,796 16 سلوفاكيا 14,000 17 إيطاليا 11,402 18 الولايات المتحدة 10,000 19 قطر 7,403 20 العراق 6,740 21 فرنسا 4,200

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