مصرف ليبيا المركزي: مصروفات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قاربت 2 مليار دينار

كشف تقرير مصرف ليبيا المركزي عن قيمة إنفاق مجلس الوزارء بحكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة له الفترة من 1 يناير إلى غاية 31 أغسطس حيث قاربت قيمة المصروفات ديوان مجلس الوزارء 2 مليار دينار ، وبلغت قيمة المصروفات بمركز المعلومات والتوثيق برئاسة الوزارء أكثر من مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات للأمانة العامة للتكامل الليبي السوداني أكثر من 107 ألف دينار، وبلغت قيمة المصروفات بالجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة 6.4 مليون ، وبلغت قيمة المصروفات بالجهاز التنفيذي للطيران الخاص 46.88 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات باللجنة العليا للطفولة 771ألف دينار ، وبلغت مصروفات المركز الوطني لتطوير الاقتصادي 4.8 مليون دينار.

كما بلغت مصروفات المركز الوطني لدعم القرار أكثر من 6 مليون دينار ، وبلغت مصروفات المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون 6.4 مليون دينار ، وبلغت قيمة مصروفات الهيئة العامة للمعلومات 6.8 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات للجهات الأمنية 833.2 مليون دينار ،وبلغت قيمة مصروفات جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية 34.9 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات بصندوق ليبيا للمساعدات والتنمية 1.9 مليون دينار.

هذا وبلغت قيمة المصروفات بقناة ليبيا الرسمية 7.8 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات بقناة ليبيا الوطنية 53.8 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات بمركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية والأمنية 70.7 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات بمصلحة التخطيط العمراني 17.7 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات بمعهد تاجورني مالطا 48 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات بمفوضية المجتمع المدني 2.5 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات بهيئة المشروعات العامة 8.7 مليون دينار

وأوضح التقرير أن مصروفات هيئة دعم وتشجيع الصحافة بلغت 17.127 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات وكالة الأنباء الليبية 5.8 مليون وبلغت قيمة المصروفات جهاز إدارة المدنية القديمة طرابلس 19.9 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات المركز الوطني الإدارة الأزمات 441 ألف دينار وبلغت قيمة المصروفات الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي 656 ألف دينار وبلغت قيمة المصروفات جهاز تنمية وتطوير الجنوب 1.9 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات جهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى 3.4 مليون دينار.

وبلغت قيمة المصروفات جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية 526.6مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات بصندوق إعمار مدينة مرزق 1.5 مليون دينار ،وبلغت قيمة المصروفات بمجمع القرآن الكريم 2.1 مليون دينار، وبلغت قيمة المصروفات جهاز الطيران الإلكتروني 68.9 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات صندوق إعمار جنوب طرابلس وسهل الجفارة 1.2 مليون دينار ،وبلغت قيمة المصروفات صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة 1.3 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات صندوق إعمار مدنية سرت 1.2 مليون دينار ،وبلغت قيمة المصروفات المنطقه الاقتصادية مصراتة 1.7 مليون دينار وبلغت قيمة مصروفات مركز خدمة المواطن 1.6 مليون دينار بإجمالي مصروفات مجلس الوزراء والجهات التابعة له 1.994 مليار دينار.

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