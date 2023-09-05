بالأرقام: المركزي يُفصل مصروفات مجلس النواب الليبي

كشف تقرير مصرف ليبيا المركزي عن قيمة إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له من الفترة من 1 يناير إلى غاية 31 أغسطس حيث بلغت قيمة ديوان مجلس النواب 91.2 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات المجلس الأعلي للقضاء 7.3 مليون دينار ، وبلغت قيمة مصروفات دار الإفتاء الليبية 12 مليون دينار، وبلغت قيمة مصروفات المحكمة العليا 33 مليون دينار .

كما بلغت مصروفات المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات 63 مليون دينار ، وبلغت مصروفات العيئة العليا لتطبيق معايير تولي المناصب العامة 293 ألف دينار ، وبلغت قيمة مصروفات مجلس التخطيط الوطني 4.5 ألف دينار ، وبلغت قيمة مصروفات مجلس الثقافة العام 1.9 مليون دينار ،وبلغت قيمة مصروفات مركز الرقابة على الأغدية والأدوية 255 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات هيئة الرقابة 400 مليون دينار والرقابة بالمنطقة الشرقية أكثر من 26 مليون.

كما بلغت قيمة مصروفات ديوان المحاسبة 81 مليون دينار، وبلغت قيمة مصروفات ديوان المحاسبة -المنطقة الشرقية 31 مليون دينار، وبلغت قيمة مصروفات هيئة صباغة الدستور 7 مليون دينار، وبلغت قيمة مصروفات المركز الإعلامي الليبي للدراسات و الإستشارات 14 مليون دينار، وبلغت قيمة مصروفات المركز الإعلامي الليبي للدراسات و الإستشارات-القاهرة 4.7 مليون دينار، وبلغت قيمة مصروفات المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان 5.2 مليون دينار، وبلغت قيمة مصروفات محلس الأمن الوطني 0 دينار، وبلغت قيمة مصروفات مجلس الأمن القومي 26 مليون دينار، وبلغت قيمة مصروفات كلية العلوم الشرعية و الإفتاء 9.1 ألف دينار، وبلغت قيمة مصروفات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 31 مليون دينار.

إجمالي قيمة مصروفات المجلس النواب والجهات التابعة له 1,109,724,485 مليار دينار.

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