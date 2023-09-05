المصرف المركزي: إجمالي الإيرادات بلغ 78,2 مليار دينار والإنفاق 68,3 مليار في الثمانية أشهر الأولى من 2023

قال مصرف ليبيا المركزي الثلاثاء، إن إجمالي الإيرادات بلغ 78,2 مليار دينار، والإنفاق 68,3 مليارا، في الثمانية أشهر الأولى من 2023.

وبيّن المركزي أن إيرادات النقد الأجنبي الموردة للمصرف بلغت 16 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة 25.8 مليار دولار في المدة ذاتها، بعجز بلغت قيمته 9,8 مليارات دولار في الثمانية أشهر الأولى من 2023.

وأوضح المركزي أن قيمة باب المرتبات بلغت 37,9 مليار دينار بنسبة 62% من إجمالي الإنفاق، منها مبلغ 15.5 مليار دينار أحيل إلى مراقبات الخدمات المالية بالمدن بما يمثل نسبة 41% من إجمالي باب المرتبات.

وتابع المصرف أن الإيرادات المحلية شهدت تدنيا خلال شهر أغسطس الماضي، إذ بلغت إيرادات الجمارك نحو 4 ملايين دينار، والضرائب نحو 11 مليونا، وإيرادات السوق المحلي من بيع المشتقات النفطية صفرًا.

وكشف المصرف في بيان الإنفاق، أن مجلس النواب والجهات التابعة له صرف 1,1 مليار دينار، والمجلس الأعلى للدولة 59 مليون دينار، والمجلس الرئاسي 505.7 ملايين دينار، ومجلس الوزراء والجهات التابعة له 1.9 مليار دينار.